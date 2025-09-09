Українські сили 8 вересня уразили в окупованому Донецьку російські командні пункти 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії, а також 41 загальновійськовій армії. Вони розташовувались на території двох заводів та були уражені крилатими ракетами – імовірно, новими українськими розробками.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу розповів, що, імовірно, російські командні пункти атакувала ракета "Фламінго". Це має свідчити, за його словами, що українська ракетна програма розвивається.

До теми У Данії з'явиться завод української компанії для крилатих ракет "Фламінго"

Яку зброю для ударів по ворогу використовує Україна?

"Думаю, що це все-таки були ракети "Фламінго", тому що ми їх зараз активніше використовуємо. Привіт тим, хто не вірив в цей проєкт і говорив, коли ці ракети були презентовані Офісом Президента України, що це порожня болванка, яку, мовляв, показали, щоб відвернути увагу людей від проблем", – зазначив він.

На кадрах з пусками цих ракет, за його словами, чітко видно, що це "Фламінго", тому що вони мають доволі виразну конструкцію із двигуном, винесеним поза корпусом, та крила.

Також з'явилась інформація на російських Z-каналах та на українських OSINT-каналах, що застосовувалися "Довгі Нептуни". Однак ці дані не підтверджуються,

– пояснив військовий експерт.

Зараз українські сили застосовують різні засоби, зокрема, ОТРК "Сапсан", ("Грім-2"), який є продовженням ще радянської конструкторської школи і аналогом російського "Іскандера", ракети "Фламінго" і різноманітні типи дронів, які удосконалюються. А також "ветерани" цієї війни – "Бобер", "Ніндзя", "Лютий".

Також використовуються дрони-перехоплювачі, коли, наприклад, дрон типу "крило" переслідує ціль, а потім FPV-дрон починає вражати ті чи інші повітряні цілі.

Зверніть увагу! Українські сили 8 вересня завади удару по окупованому Донецьку. Місцеві жителі підтвердили, що була комбінована атака. Влучання, зокрема, відбулось по колишньому заводу "Топаз", яку окупанти використовували як пункт управління російської армії.

Щодо ракет "Фламінго", які вже демонструють результат, то наразі виготовляється по одному засобу на день. Причому Україна, як зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, намагається диверсифікувати своє виробництво. Наприклад, в Данії виготовляється тверде паливо для цих ракет.

Нарешті у нас з'явилося щось важче, ніж дрон. Паралельно ми знищуємо нафтопереробну галузь і логістику Росії. Це вже призвело до того, що в країні-агресорці можливо виникнення паливної кризи,

– сказав військовий експерт.

Наразі її відчувають на заправках лише цивільне російське населення. Проте вона буде посилюватися і обов'язково цей процес дійде і до російської армії.

Що відомо про використання ракети "Фламінго" для удару по Донецьку?