Експерт назвав регіони, які можуть найбільше відчути удари по енергетиці

Росія з усіх сил намагається занурити українців у блекаут. Ворог постійно завдає атак по енергетичній інфраструктурі. Тому усі регіони України є вразливими.

Однак найбільше потерпатимуть прифронтові та прикордонні регіони, як Сумська та Чернігівська області. Це 24 Каналу зауважив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Де ситуація буде найскладнішою?

Олександр Харченко пояснив, що усі області є вразливими, тому що усі критично залежні від об'єднаної енергетичної системи. Тому якщо є дефіцит потужності, то це відчувають усі регіони.

Адже Росія обстрілює насамперед балансуючі потужності. Це теплові електростанції і гідроелектростанції. Також завдає ударів по об'єктах оператора системи передачі.

Але найбільше це відчуватимуть регіони, які розташовані неподалік фронту, і прикордонні регіони, як Сумщина та Чернігівщина. Що стосується, наприклад, Закарпаття, Буковини, Івано-Франківщини, Тернопільщини, то ситуація все-таки не буде такою складною,

– підкреслив експерт.

Які наслідки атаки 8 листопада?