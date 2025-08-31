Довга зима буде у них, – офіцер ЗСУ сказав, як удари по НПЗ уже впливають на Росію
- Українські дрони атакують російські нафтопереробні заводи, що викликає дефіцит бензину на деяких автозаправках і невдоволення серед росіян.
- Російські НПЗ, зокрема у Волгограді та Самарській області, зазнали пошкоджень, які призвели до призупинення їхньої роботи.
- Росія шукає можливості для повітряного перемир'я через страх перед новими атаками безпілотників.
Українські дрони все частіше навідуються на нафтопереробні заводи країни-агресорки. Ці об'єкти долучені до забезпечення російської армії пальним. Такі атаки вже вплинули на ситуацію в Росії.
Про це в етері 24 Каналу зазначив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, наголосивши на тому, що на деяких автозаправках країни-агресорки утворюються черги за пальним, якого в Росії тепер не вистачає. В деяких регіонах бензин А-92 виведений з обігу.
Росія зацікавлена в повітряному перемир'ї
Серпень виявився спекотним для російської нафтопереробної галузі. Через атаки українських БпЛА її потужності зменшуються. Офіцер ЗСУ зазначив, що такі удари будуть й надалі.
Хай кожен росіянин знає, що якщо біля нього розташований НПЗ, то слід тікати подалі, бо буде там палати яскраво,
– озвучив Ткачук.
Він вважає, що росіянам краще вже зараз їхати й заправляти свої авто з запасом, бо відсоток потужностей нафтопереробної галузі доведений вже до тієї межі, коли черговий новий удар буде боляче бити по ній.
"Росіян чекає така зима, яку вони нам обіцяють. Вони нас лякають блекаутом, а ми їх. Багато російських регіонів будуть потерпати цієї зими. Ми навчилися, як пережити зиму, а от росіяни – ні. Вони нас лякають довгою зимою, але довга зима буде у них. Десь у Сибіру замерзатимуть бабусі", – підкреслив Ткачук.
Саме через складну ситуацію довкола своїх НПЗ російська сторона, на чому наголосив політолог, вкинули в інформпростір переговорну позицію щодо повітряного перемир'я. Росіяни бояться нових ударів українських дронів.
В Росії величезна територія, її засоби ППО захищають Валдай (резиденцію Путіна), а не нафтопереробну галузь,
– зауважив офіцер ЗСУ.
Коротко про наслідки ударів по НПЗ Росії:
Удар по НПЗ у Волгограді, який входить в групу підприємств "Лукойл", зупинив свою роботу і палав майже 19 годин. Згодом він був атакований знову.
Зупинити своє функціонування унаслідок отриманих від атак БпЛА пошкоджень був змушений і НПЗ в Самарській області. Він входить в групу "Роснєфть". Там вийшло з ладу обладнання, яке забезпечувало 70% потужності цього заводу, триває ремонт.
Через зменшення потужностей російських НПЗ в країні-агресорці виникла нестача пального. Така ситуація зокрема спостерігається на Забайкаллі, в Примор'ї, тимчасово окупованому Криму. Росіяни на заправках утворюють черги, а бензин АІ-95 продають по талонах.