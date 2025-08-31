Українські дрони все частіше навідуються на нафтопереробні заводи країни-агресорки. Ці об'єкти долучені до забезпечення російської армії пальним. Такі атаки вже вплинули на ситуацію в Росії.

Про це в етері 24 Каналу зазначив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, наголосивши на тому, що на деяких автозаправках країни-агресорки утворюються черги за пальним, якого в Росії тепер не вистачає. В деяких регіонах бензин А-92 виведений з обігу.

Росія зацікавлена в повітряному перемир'ї

Серпень виявився спекотним для російської нафтопереробної галузі. Через атаки українських БпЛА її потужності зменшуються. Офіцер ЗСУ зазначив, що такі удари будуть й надалі.

Хай кожен росіянин знає, що якщо біля нього розташований НПЗ, то слід тікати подалі, бо буде там палати яскраво,

– озвучив Ткачук.

Він вважає, що росіянам краще вже зараз їхати й заправляти свої авто з запасом, бо відсоток потужностей нафтопереробної галузі доведений вже до тієї межі, коли черговий новий удар буде боляче бити по ній.

"Росіян чекає така зима, яку вони нам обіцяють. Вони нас лякають блекаутом, а ми їх. Багато російських регіонів будуть потерпати цієї зими. Ми навчилися, як пережити зиму, а от росіяни – ні. Вони нас лякають довгою зимою, але довга зима буде у них. Десь у Сибіру замерзатимуть бабусі", – підкреслив Ткачук.

Саме через складну ситуацію довкола своїх НПЗ російська сторона, на чому наголосив політолог, вкинули в інформпростір переговорну позицію щодо повітряного перемир'я. Росіяни бояться нових ударів українських дронів.

В Росії величезна територія, її засоби ППО захищають Валдай (резиденцію Путіна), а не нафтопереробну галузь,

– зауважив офіцер ЗСУ.

Коротко про наслідки ударів по НПЗ Росії: