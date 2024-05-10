Потужна операція України: чого можна досягнути завдяки ударам по російських НПЗ

Росія атакує українську енергосистему. Натомість Україна у відповідь завдає ударів по "нафтодоларових" об'єктах Росії. Це дозволяє зменшити можливість отримувати паливо як цивільним, так і військовим росіянам.

Про це 24 Каналу заявив авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що мовиться не про звичайний бензин, а про паливо для літаків та ракет. Його окупанти використовують на фронті.

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"Головним завданням нині є удари по всіх можливих найближчих НПЗ для того, щоби розірвати логістичну складову й унеможливити доставлення, наприклад, пального до фронту за короткий термін", – наголосив Храпчинський.

Нині Україна масштабує виробництво ударних дронів. За словами авіаексперта, держава виробляє їх майже більше, аніж Росія.

Завдяки використанню не такої великої кількості, Україна отримує більший результат, аніж Росія, коли використовує свої "Шахеди",

– додав заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Можливості українських БпЛА

Українські військові можуть використовувати декілька типів дронів на різні відстані. Водночас можна змінювати навантаження на БпЛА завдяки модульній системі.

Нині Україна суттєво просунулася у розробці дронів. Причина – неможливість застосовувати зброю партнерів на території Росії.

Окрім того, у держави є низка стратегічних задач, аби ускладнити можливості окупантів щодо логістики та забезпечення фронту потрібними елементами. Наприклад, пальним. Тому щоразу українські БпЛА долітають на ще більшу відстань. Усе завдяки тому, що у дрони імплементовано системи штучного інтелекту. Це дозволяє виявляти або обходити засоби протиповітряної оборони ворога. Також перед ударами можуть проводити аеророзвідку.

Для цього використовують, наприклад, розвідувальні безпілотники, які можуть перевіряти на точність, зокрема, координати.

"Тут є така потужна операція з боку України. Ми бачимо, що далі усе більше й точніше ми починаємо відпрацьовувати. Це триває такими етапами – тобто коли ми далі – далі знищуємо важливі об'єкти Росії", – сказав Анатолій Храпчинський.

На його думку, саме тому треба очікувати ще ударів по стратегічних об'єктах Росії на кшталт військових аеродромів або складів з боєприпасами. Це важливо для України.

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