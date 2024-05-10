Мощная операция Украины: чего можно достичь благодаря ударам по российским НПЗ

Россия атакует украинскую энергосистему. Украина в ответ наносит удары по "нефтедолларовым" объектам России. Это позволяет снизить возможность получать топливо как гражданским, так и военным россиянам.

Об этом 24 Каналу заявил авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что говорится не об обычном бензине, а о топливе для самолетов и ракет. Его оккупанты используют на фронте.

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"Главной задачей сейчас являются удары по всем возможным ближайшим НПЗ для того, чтобы разорвать логистическую составляющую и предотвратить доставку, например, горючего к фронту за короткий срок", – отметил Храпчинский.

В настоящее время Украина масштабирует производство ударных дронов. По словам авиаэксперта, государство производит их почти больше, чем Россия.

Благодаря использованию не столь большого количества, Украина получает больший результат, чем Россия, когда использует свои "Шахеды",

– добавил заместитель директора компании по производству средств РЭБ.

Возможности украинских БПЛА

Украинские военные могут использовать несколько типов дронов на разные расстояния. В то же время можно изменять нагрузку на БПЛА благодаря модульной системе.

В настоящее время Украина существенно продвинулась в разработке дронов. Причина – невозможность использовать оружие партнеров на территории России.

Кроме того, у государства есть ряд стратегических задач, чтобы усложнить возможности оккупантов насчёт логистики и обеспечения фронта нужными элементами. Например, горючим. Поэтому каждый раз украинские БПЛА долетают на еще большее расстояние. Все благодаря тому, что в дроны имплементировали системы искусственного интеллекта. Это позволяет обнаруживать или обходить средства противовоздушной обороны противника. Также перед ударами могут проводить аэроразведку.

Для этого используют, например, разведывательные беспилотники, которые могут проверять точность, в частности, координаты.

"Здесь такая мощная операция со стороны Украины. Мы видим, что дальше все больше и точнее мы начинаем отрабатывать. Это продолжается такими этапами – то есть когда мы дальше – дальше уничтожаем важные объекты России", – сказал Анатолий Храпчинский.

По его мнению, именно поэтому следует ожидать еще ударов по стратегическим объектам России вроде военных аэродромов или складов с боеприпасами. Это важно для Украины.

Удары украинскими дронами по НПЗ в России