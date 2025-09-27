Російські громадяни не готові до революції в Москві, але в певних регіонах європейської частини країни-агресорки можуть спалахнути вуличні бунти. Все це через те, що Україні вдалось частково перенести війну на територію ворога.

Мовиться про невдоволення через удари по НПЗ. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Вадим Денисенко, зауваживши, що в Росії вже не працює досить велика кількість заправок.

Якою є причина можливих бунтів в Росії?

За словами політолога, згідно з офіційними російськими даними, сьогодні в Росії не працюють 2,5% заправок через українські удари по НПЗ. Це приблизно 350 заправок, що є великою цифрою.

В деяких регіонах країни-агресорки не працюють 14% заправок, а в Криму та Севастополі – до 50%.

Ми можемо зробити обережний прогноз, що до кінця року ситуація стане критичною в більшості європейських регіонів Росії. Це не може не впливати на настрої та думки громадян Росії,

– наголосив він.

Денисенко припустив, що згодом в країні-агресорці зросте частка населення, яка буде вважати, що війну потрібно завершувати. Однак це не буде революція, яка дійде до Москви.

Щодо вуличних бунтів – якщо справді події будуть розгортатись як і зараз, їх ми зможемо побачити в багатьох регіонах європейської частини Росії. Тим часом Кремль не буде знати, як на них реагувати.

До яких ще жахливих наслідків для Росії призводять удари по НПЗ?