Росія опинилася на розтяжці: які кризові речі спричинили удари по НПЗ ворога

Завдяки ударам по російських НПЗ та додатковим атакам по інфраструктурі – терміналах у Новоросійську та інших об'єктах на півдні країни-агресорки – вже зараз можна побачити кризові речі, з якими стикнулася Росія.

Детальніше про кожну з них у розмові з 24 Каналом розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський.

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З якими проблемами стикнулася Росія через удари по НПЗ

Закревський пояснив, що Росія опинилася на розтяжці й потрібно обрати, куди поставляти паливо: на посівну чи війну. Частина запасів знищена через удари по нафтобазі у Пролетарську та "Атлас" у Ростовській області. Цих обсягів могло б вистачити на 5 тижнів для всього півдня Росії.

Якщо через тиждень росіяни збережуть прибиральну кампанію, то будуть вимушені забрати щось з фронту. Якщо ж лишать і там, і там, уже через 2 тижні все постачатиметься "з коліс".

Також удари по НПЗ призвели до того, що всі заводи, які робили глибоку переробку нафти, знищені. Залишилися лише ті, які неглибоко переробляють нафту. Це, своєю чергою, означає, що авіаційне та високооктанове паливо в дефіциті.

Є тільки бензин марок А-92, які робляться прямим шляхом перегонки палива. На це у Росії поки є потужності й технологічні рішення, на інше – немає.

Ще 2 роки тому я передбачив ознаки того, що Росія назавжди втратить переробку. Ними стали: експорт мазуту та його наявність,

– наголосив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів.

При глибокій переробці з однієї тонни нафти робиться 50 видів хімічних сполук, при неглибокій – всього 11, при переробці "чеченками" – бензин марки А-92, дизель та мазут.

І зараз ми побачили безпрецедентний розпродаж мазуту Росією. Його розпродають набагато дешевше, ніж собівартість. Нікуди не можуть подіти,

– зазначив Андрій Закревський.

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Наступником кроком Росія може взагалі безоплатно видавати мазут, далі – вливати його в балки. Інакше ж доведеться закрити переробку, тому що сам мазут нікуди дівати.