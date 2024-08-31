Влада Ростовської області тоді визнала ураження паливного заводу "Атлас" та пожежу на ньому. З того часу Росія не тільки не загасила пожежу, а російські телеграм-канали писали про новий потужний вибух на нафтобазі "Атлас" 29 серпня, пише 24 Канал.
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Яка ситуація на нафтобазі "Атлас"
Траса М-4 Дон під Кам'янськом, 911 кілометр. Четвертий день палає база "Атлас",
– написали в російських телеграм-каналах.
Також очевидці показали відео потужної пожежі. Раніше писали, що пожежникам вже не вистачає апаратури для гасіння вогню.
Потужна пожежа на нафтобазі "Атлас" на Ростовщині: дивіться відео
Перед цим, 30 серпня, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко показав відео, як нафтобаза досі горить.
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До речі, джерела 24 Каналу у розвідці заявили, що атака по нафтобазі – це спільна робота Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій.
Своєю чергою "Атлас" – це частина російського військово-промислового комплексу, що забезпечує російські війська на тимчасово окупованій території України.