Власти Ростовской области тогда признали поражение топливного завода "Атлас" и пожар на нем. С тех пор Россия не только не потушила пожар, а российские телеграмм-каналы писали о новом мощном взрыве на нефтебазе "Атлас" 29 августа, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация на нефтебазе "Атлас"

Трасса М-4 Дон под Каменском, 911 километр. Четвертый день пылает база "Атлас",

– написали в российских телеграм-каналах.

Также очевидцы показали видео мощного пожара. Ранее писали, что пожарным уже не хватает аппаратуры для тушения огня.

Мощный пожар на нефтебазе "Атлас" на Ростовщине: смотрите видео

Перед этим, 30 августа, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко показал видео, как нефтебаза до сих пор горит.

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Кстати, источники 24 Канала в разведке заявили, что атака по нефтебазе – это совместная работа Главного управления разведки и Сил специальных операций.

В свою очередь "Атлас" – это часть российского военно-промышленного комплекса, что обеспечивает российские войска на временно оккупированной территории Украины.