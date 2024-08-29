На спутниковых снимках можно увидеть, что нефтебаза продолжает гореть. Пожарным не хватает аппаратуры для тушения.

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Огонь распространяется по нефтебазе

Снимок, сделанный 28 августа всего через несколько часов после предыдущего, показывает, что в тот же день огонь достиг третьего топливного резервуара.

По данным очевидцев и информации из системы NASA FIRMS, которая отслеживает пожары на Земле, нефтебаза продолжает гореть в четверг, 29 августа.

Пожар на нефтебазе "Атлас" в Ростовской области / Фото "Радио Свобода"

Местные каналы сообщают, что пожарным не хватает специализированных аппаратов для подачи пены, которая нужна для тушения горящего топлива,.

Напомним, что это пылает нефтебаза ФГКУ "Атлас". По данным источников 24 Канала в разведке, это совместная работа ГУР и ССО. Эта нефтебаза является частью российского ВПК и обеспечивает российские войска на временно оккупированной территории Украины.

Объект атаковали с помощью ударных БПЛА украинского производства в ночь на 28 августа. Однако местные власти сообщили о пожаре только через 4 часа.