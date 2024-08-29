Увечері 28 серпня, тобто майже через добу після ураження, було видно, що шлейф диму від пожежі розтягнувся щонайменше на 30 кілометрів. Супутникові знімки свідчили, що горіло два резервуари з паливом, ще деякі мали сліди пошкоджень. Загалом на нафтобазі щонайменше 30 цистерн.

Дивіться також З початку року ЗСУ щонайменше 64 рази атакували НПЗ в Росії та на окупованих територіях, – ЗМІ

Що відомо про новий вибух на нафтобазі в Ростовській області

Причина нового вибуху – нібито розгерметизація резервуара. Полум'я дуже потужне.

Нові вибухи на нафтобазі "Атлас": дивіться відео

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко виклав фото від "Маріуполь.Спротив", супроводивши його ядучим коментарем "Атлас-вікенд не був настільки запальним".

Продовжує горіти нафтобаза "Атлас" / Фото "Маріуполь.Спротив"

Як і завжди, росіяни викладають відео з наслідками прильотів. І часто поруч із ними діти, навіть зовсім маленькі. На одному з роликів чутно, як чоловік каже "Там просто..." і замовкає. Його старший син каже: "Подивися вгору, там грибки". І тут же чути голос малої дитини: "Подивися вгору, там вогонь!"

Росіянин з дітьми споглядає пожежу: дивіться відео (увага, є нецензурна лексика!)

Інші зафільмували пожежу з дороги.

Люди їдуть повз вогонь з нафтобази: дивіться відео

І ще один ролик, де зрозуміло весь масштаб пожежі:

У місцевих пабліках обговорюють пожежі на нафтобазі в дусі "коли це все закінчиться", "нам страшно лягати спати", "чому у XXI столітті не можна без війни". Інші резонно зауважують: закінчиться тоді, коли закінчиться війна.