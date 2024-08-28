Російські ЗМІ пишуть, що шлейф диму від пожежі розтягнувся щонайменше на 30 кілометрів.

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Як палає нафтобаза у Ростовській області

Місцеві жителі "злили" наслідки пожежі в мережу. Видно, що росіяни поки що не можуть її загасити.

Як горить нафтобаза "Атлас" у Ростовські області: дивіться відео

На супутникових фото, які опублікувало "Радіо Свобода", видно, що горять 2 резервуари з паливом, ще деякі мають сліди пошкоджень. Відомо, що всього на нафтобазі є щонайменше 30 цистерн.

Фото пожежі з супутника:

Нагадаємо, що це палає нафтобаза ФДКУ "Атлас". За даними джерел 24 Каналу у розвідці, це спільна робота ГУР та ССО. Ця нафтобаза є частиною російського ВПК та забезпечує російські війська на тимчасово окупованій території України.

Об'єкт атакували за допомогою ударних БпЛА українського виробництва у ніч проти 28 серпня. Однак місцева влада повідомила про пожежу лише через 4 години.

До слова, також у Ростовській області вже понад 10 днів не припиняється пожежа на іншій нафтобазі у Пролетарську.