Мер Москви Собянін заявив орієнтовно о 1:20 1 вересня, що нібито їхня ППО відбила атаку дронів в міському окрузі Подільськ. Безпілотник нібито летів на Москву.

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Що відомо про атаку на Московську область Росії

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події,

– стандартно заявив Собянін.

Згодом він ще декілька разів повідомляв про атаку безпілотників. Зокрема, о:

2:36 – ще один безпілотник, що летів на Москву, збило ППО;

3:18 – ще один безпілотник збили у міському окрузі Ступіно. Він також летів на Москву;

4:46 – в Одинцовському міському окрузі ППО збило нібито ще один дрон, який летів на Москву;

5:10 – ППО продовжує відбивати атаку ворожих БпЛА і збило ще один безпілотник у Ленінському міському окрузі, що летів на Москву.

За словами Собяніна, на всіх місцях падіння уламків дронів працювали екстрені служби. Про наслідки він традиційно не писав, проте уточнив, що над областю збили 9 безпілотників.

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Дрони атакували ще 9 регіонів Росії

Орієнтовно о 0:57 1 вересня губернатор Брянщини заявив, що нібито російська ППО "відбиває" спробу масованої атаки із застосуванням безпілотників по території області.

Протягом години силами ППО міноборони Росії виявлено та знищено 12 безпілотних літальних апаратів літакового типу,

– заявив Богомаз.

За його даними, традиційно постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працювали на місцях.

Станом на 2:11 Богмаз заявив, що нібито вони виявили та знищили над регіоном ще 14 дронів. Традиційно – без постраждалих та руйнувань, а оперативні служби нібито вже працюють. Загалом над регіоном нібито збили 26 безпілотників.

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До речі, гучно було в російському місті Клинці, що орієнтовно за 160 кілометрів від Брянська та всього за 60 кілометрів – від кордону з Чернігівською областю України. Там дислокувався мотострілецький полк.

Гучно над містом Клинці Брянської області Росії: слухайте запис

До речі, протягом ночі росіяни збивали дрони також у Липецькій області. Зокрема, в у Грязінському районі, Липецькому та Становлянському міських округах. Росіяни писали про одну з наймасовіших атак БпЛА на регіон.

Тривожно було в Липецькій області: слухайте запис

У Бєлгородській області Росії заявили про збиття декількох цілей на підльоті до міста. Там нібито влучань та поранених немає – пошкоджені вікна, деякі будинки та машини.

Вдосвіта 1 вересня губернатор Воронезької області Гусєв заявив, що чергові сили ППО та засоби РЕБ знищили вже понад 10 безпілотних літальних апаратів. У росіян стандартно нічого не пошкоджене, тільки спалахнула трава.

Над Тульською областю Росії нібито збили 3 дрони. Також про збиття безпілотників писали у Рязанській області. До речі, нібито 5 знищили у Тверській області, під атакою була й Калузька область.

У росіян влучання у 2 електростанції

Попри традиційні заяви мера Москви про "збиття" дронів на території області є влучання. Зокрема, у місті Кашира Московській області, що за 100 кілометрів від Москви, дрони могли влучити по електростанції.

Атака дрона по Каширській електростанції: дивіться відео

(Обережно! Нецензурні слова)

Також дрон міг атакувати електростанцію в місті Конаково Тверської області, що орієнтовно за 150 кілометрів до Москви.

Удар по Конаковській електростанції: дивіться відео

У Московській області приліт по нафтопереробному заводу

Збили безпілотник у районі Московського нафтопереробного заводу. Пошкоджень та постраждалих немає, загрози роботі НПЗ немає. І ще один збили у міському окрузі Раменський на підльоті до Москви,

– заявив Собянін.

За його даними, на Москву летіло нібито 9 дронів.

Пожежа у районі НПЗ у Московській області: дивіться відео

Насправді кадри свідчать, що у районі нафтопереробного заводу спалахнула пожежа.

Дрони атакували НПЗ у Московській області Росії: дивіться відео