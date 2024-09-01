Мэр Москвы Собянин заявил ориентировочно в 1:20 1 сентября, что якобы их ПВО отразила атаку дронов в городском округе Подольск. Беспилотник якобы летел на Москву.

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Что известно об атаке на Московскую область России

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия,

– стандартно заявил Собянин.

Впоследствии он еще несколько раз сообщал об атаке беспилотников. В частности, о:

2:36 – еще один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО;

3:18 – еще один беспилотник сбили в городском округе Ступино. Он также летел на Москву;

4:46 – в Одинцовском городском округе ПВО сбило якобы еще один дрон, летевший на Москву;

5:10 – ПВО продолжает отражать атаку вражеских БпЛА и сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву.

По словам Собянина, на всех местах падения обломков дронов работали экстренные службы. О последствиях он традиционно не писал, однако уточнил, что над областью сбили 9 беспилотников.

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Дроны атаковали еще 9 регионов России

Ориентировочно в 0:57 1 сентября губернатор Брянской области заявил, что якобы российская ПВО "отражает" попытку массированной атаки с применением беспилотников по территории области.

В течение часа силами ПВО минобороны России обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа,

– заявил Богомаз.

По его данным, традиционно пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работали на местах.

По состоянию на 2:11 Богмаз заявил, что якобы они обнаружили и уничтожили над регионом еще 14 дронов. Традиционно – без пострадавших и разрушений, а оперативные службы якобы уже работают. Всего над регионом якобы сбили 26 беспилотников.

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Кстати, громко было в российском городе Клинцы, что ориентировочно в 160 километрах от Брянска и всего в 60 километрах – от границы с Черниговской областью Украины. Там дислоцировался мотострелковый полк.

Громко над городом Клинцы Брянской области России: слушайте запись

Кстати, в течение ночи россияне сбивали дроны также в Липецкой области. В частности, в Грязинском районе, Липецком и Становлянском городских округах. Россияне писали об одной из самых массовых атак БпЛА на регион.

Тревожно было в Липецкой области: слушайте запись

У Белгородской области России заявили о сбитии нескольких целей на подлете к городу. Там якобы попаданий и раненых нет – повреждены окна, некоторые дома и машины.

На рассвете 1 сентября губернатор Воронежской области Гусев заявил, что дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили уже более 10 беспилотных летательных аппаратов. У россиян стандартно ничего не повреждено, только загорелась трава.

Над Тульской областью России якобы сбили 3 дрона. Также о сбитии беспилотников писали в Рязанской области. Кстати, якобы 5 уничтожили в Тверской области, под атакой была и Калужская область.

У россиян попадание в 2 электростанции

Несмотря на традиционные заявления мэра Москвы о "сбивании" дронов на территории области есть попадания. В частности, в городе Кашира Московской области, что в 100 километрах от Москвы, дроны могли попасть по электростанции.

Атака дрона по Каширской электростанции: смотрите видео

(Осторожно! Нецензурные слова)

Также дрон мог атаковать электростанцию в городе Конаково Тверской области, что ориентировочно в 150 километрах до Москвы.

Удар по Конаковской электростанции: смотрите видео

В Московской области прилет по нефтеперерабатывающему заводу

Сбили беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе НПЗ нет. И еще один сбили в городском округе Раменский на подлете к Москве,

– заявил Собянин.

По его данным, на Москву летело якобы 9 дронов.

Пожар в районе НПЗ в Московской области: смотрите видео

На самом деле кадры свидетельствуют, что в районе нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар.

Дроны атаковали НПЗ в Московской области России: смотрите видео