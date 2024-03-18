Росія може завдавати далеких ударів завдяки фото з супутників, наданих компаніями з США, – ЗМІ

Журналісти видання The Atlantic заявили, що Росія може завдавати далекобійних ударів по Україні за допомогою супутникових знімків. Ці зображення країна-агресорка може купувати в американських компаній.

За даними авторів матеріалу придбати супутникові знімки в американських компаній буцімто "небезпечно легко". Журналісти стверджують, що, мовляв, "супутник робить знімки місця, а через кілька днів чи тижнів туди падає ракета".

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Росія може корегувати удари за допомогою фото з супутників

Журналісти зазначили, що, за словами джерела в українському військовому відомстві, зростає підозра, що російські крилаті ракети далекого радіусу дії можуть спрямовувати за допомогою супутникових знімків, наданих американськими компаніями.

Джерело звернуло увагу на можливу схему, за якою робляться супутникові знімки певних місць, після чого через кілька днів або тижнів завдають ракетних ударів по цих самих місцях.

У статті зазначається, що наявність архівних супутникових знімків, позначених датами й координатами, полегшує аналіз закономірностей і виявлення підозрілих випадків. Наприклад, протягом тижня до 2 квітня 2022 року американські компанії щонайменше 9 разів запитували знімки українського аеродрому під Миргородом, перш ніж він був обстріляний ракетами.

Подібні випадки були зафіксовані й в інших містах, таких як Львів та Київ. Неназваний український військовий офіцер висловив недовіру до того, що приватні компанії продають супутникові знімки у чутливих районах, припускаючи, що неодноразові збіги супутникових знімків, що передували ракетним ударам, більше не розглядають як випадкові.

Міноборони України підозрює Росію у купівлі фото супутників

У коментарі журналістам заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко висловила занепокоєння, що Росія може отримувати супутникові знімки через сторонні компанії, які ведуть бізнес із західними супутниковими компаніями. Чорногоренко попередила, що ці знімки потенційно можуть бути використані у збройній агресії проти України.

Вона наголосила, що, мовляв, замовити супутникові знімки у різних компаній відносно легко, причому деякі з них пропонують швидке виконання замовлення за тисячі доларів. Чорногоренко також згадує сайт spymesat.com, який відстежує супутники різних компаній і оцінює вартість отримання нового зображення.

У конкретному прикладі співробітник The Atlantic нібито зміг запросити і отримати супутниковий знімок Запоріжжя з високою роздільною здатністю протягом декількох хвилин, надавши номер кредитної картки та ім'я посереднику, який працює з комерційною супутниковою компанією в Сан-Франциско.

Maxar і Planet могли зняти об'єкти України, які уразила Росія

Автори матеріалу зазначили, що дві провідні комерційні компанії США, що займаються супутниковими знімками, Maxar і Planet, імовірно, зробили знімки українських об'єктів, які згодом могли бути вражені російськими ракетами. Обидві компанії підкреслили свою відданість перевірці клієнтів і дотриманню законодавства США, яке забороняє операції з Росією в умовах війни, що триває.

Хоча Maxar відмовився коментувати конкретні випадки підозрілих замовлень іміджевої продукції в Україні, компанія підтвердила, що припинила всі транзакції з російськими організаціями, включно з посередниками, на початку березня 2022 року.

Аналогічно, компанія Planet заявила, що постачає зображення відповідальним організаціям, таким як уряди, гуманітарні організації та засоби масової інформації, і вживає суворих заходів для запобігання потенційному зловживанню.

Попри аналіз численних місій, завершених до російських ударів, Planet не знайшла жодних доказів зловживань або порушень, але не надала додаткових деталей або обґрунтувань щодо цих випадків.

Обидві компанії утрималися від обговорення будь-яких випадків, коли підозрювали, що Росія могла використовувати їхні супутники, або того, як вони перевіряють, що клієнти не пов'язані з російськими структурами.

Компанії Maxar і Planet не розкрили свій протокол реагування на підозрілі дії, такі як отримання зображень перед ракетними ударами по українських об'єктах. Однак представник компанії Maxar наголосив на суворих перевірках безпеки та посиленому контролі зображень України, але не деталізував конкретні процедури.

350 ракетних ударів по Україні могли завдати по фото з супутників

Один із керівників фірми, що займається аналізом супутникових знімків, повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення було виявлено понад 350 російських ракетних ударів у глибині української території. Ця закономірність була виявлена шляхом порівняння заздалегідь визначених зображень з фактичними атаками, що датуються 2022 роком.

Експерт з геопросторової розвідки Джек О'Коннор з Університету Джона Хопкінса прокоментував ці дані, припустивши, що росіяни, ймовірно, здійснюють дії, про які підозрюють українці. Однак О'Коннор зазначив, що прямого причинно-наслідкового зв'язку, який можна було б довести на основі цієї інформації, немає.

Колишній американський чиновник, який займався регулюванням комерційних супутників, поділився своїм баченням ситуації, заявивши, що на ранніх стадіях війни компанії спочатку звернулися за допомогою до уряду, щоб визначити, чи їхні клієнти потенційно працюють на росіян. Це призвело до того, що компанії запровадили суворіші процедури та протоколи.

Джерело також підкреслило складність ситуації, зазначивши, що численні урядові агенції США активно моніторять небо над Україною за допомогою різних фотографічних супутників.

Колишній чиновник висловив думку, що не буде дивним, якщо деякі з цих знімків збіжаться з російською військовою діяльністю в регіоні.

Тим часом колишній керівник Кремнієвої долини Андрій Ліскович, який зараз очолює американську неприбуткову організацію, що надає нелетальну допомогу Україні, висловив сумніви щодо здатності компаній контролювати кінцевий пункт призначення своїх супутникових знімків. Ліскович наголосив на необхідності того, щоб західні уряди наклали обмеження на розповсюдження супутникових знімків над Україною, щоб гарантувати, що вони потрапляють лише до ретельно перевірених одержувачів.

Чорногоренко повідомила про плани запропонувати механізм для розв'язання цього питання.

Повноваження щодо регулювання використання супутникових знімків належать Адміністрації комерційного дистанційного зондування (CRSRA) Міністерства торгівлі США, яка видала ліцензії таким компаніям, як Planet та Maxar. Однак умови цих ліцензій, які потенційно можуть обмежувати тип вироблених зображень, не є загальнодоступними.

Попри те, що компанії зображують нейтралітет у наданні супутникових знімків, були висловлені занепокоєння щодо збереження незалежності та довіри до них.

Визнаючи допомогу, надану Україні постачальниками знімків, керівник фірми, що займається аналізом супутникових знімків, наголосив на необхідності обґрунтованого пояснення зроблених знімків, позбавленого злого умислу чи недбалості. Хоча він і вдячний за отриману підтримку, керівник фірми висловив труднощі з пошуком задовільного пояснення на основі наявної інформації.