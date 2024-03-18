Россия может наносить дальние удары благодаря фото со спутников, данные компаниями из США, – СМИ

Журналисты издания The Atlantic заявили, что Россия может наносить дальнобойные удары по Украине с помощью спутниковых снимков. Эти изображения страна-агрессор может покупать у американских компаний.

По данным авторов материала приобрести спутниковые снимки у американских компаний якобы "опасно легко". Журналисты утверждают, что, мол, "спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель туда падает ракета".

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Россия может корректировать удары с помощью фото со спутников

Журналисты отметили, что, по словам источника в украинском военном ведомстве, растет подозрение, что российские крылатые ракеты дальнего радиуса действия могут направлять с помощью спутниковых снимков, предоставленных американскими компаниями.

Источник обратил внимание на возможную схему, по которой делаются спутниковые снимки определенных мест, после чего через несколько дней или недель наносят ракетные удары по этим же местам.

В статье отмечается, что наличие архивных спутниковых снимков, обозначенных датами и координатами, облегчает анализ закономерностей и выявление подозрительных случаев. Например, в течение недели до 2 апреля 2022 года американские компании по меньшей мере 9 раз запрашивали снимки украинского аэродрома под Миргородом, прежде чем он был обстрелян ракетами.

Подобные случаи были зафиксированы и в других городах, таких как Львов и Киев. Неназванный украинский военный офицер выразил недоверие к тому, что частные компании продают спутниковые снимки в чувствительных районах, предполагая, что неоднократные совпадения спутниковых снимков, предшествовавших ракетным ударам, больше не рассматривают как случайные.

Минобороны Украины подозревает Россию в покупке фото спутников

В комментарии журналистам заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко выразила обеспокоенность, что Россия может получать спутниковые снимки через сторонние компании, которые ведут бизнес с западными спутниковыми компаниями. Черногоренко предупредила, что эти снимки потенциально могут быть использованы в вооруженной агрессии против Украины.

Она отметила, что, мол, заказать спутниковые снимки у различных компаний относительно легко. Причем некоторые из них предлагают быстрое выполнение заказа за тысячи долларов. Черногоренко также упоминает сайт spymesat.com, который отслеживает спутники различных компаний и оценивает стоимость получения нового изображения.

В конкретном примере сотрудник The Atlantic якобы смог запросить и получить спутниковый снимок Запорожья с высоким разрешением в течение нескольких минут, предоставив номер кредитной карты и имя посреднику, который работает с коммерческой спутниковой компанией в Сан-Франциско.

Maxar и Planet могли снять объекты Украины, которые поразила Россия

Авторы материала отметили, что две ведущие коммерческие компании США, занимающиеся спутниковыми снимками, Maxar и Planet, предположительно, сделали снимки украинских объектов, которые впоследствии могли быть поражены российскими ракетами. Обе компании подчеркнули свою приверженность проверке клиентов и соблюдению законодательства США, которое запрещает операции с Россией в условиях продолжающейся войны.

Хотя Maxar отказался комментировать конкретные случаи подозрительных заказов имиджевой продукции в Украине, компания подтвердила, что прекратила все транзакции с российскими организациями, включая посредников, в начале марта 2022 года.

Аналогично, компания Planet заявила, что поставляет изображения ответственным организациям, таким как правительства, гуманитарные организации и средства массовой информации, и принимает строгие меры для предотвращения потенциального злоупотребления.

Несмотря на анализ многочисленных миссий, завершенных до российских ударов, Planet не нашла никаких доказательств злоупотреблений или нарушений, но не предоставила дополнительных деталей или обоснований по этим случаям.

Обе компании воздержались от обсуждения любых случаев, когда подозревали, что Россия могла использовать их спутники, или того, как они проверяют, что клиенты не связаны с российскими структурами.

Компании Maxar и Planet не раскрыли свой протокол реагирования на подозрительные действия, такие как получение изображений перед ракетными ударами по украинским объектам. Однако представитель компании Maxar отметил строгие проверки безопасности и усиленный контроль изображений Украины, но не детализировал конкретные процедуры.

350 ракетных ударов по Украине могли нанести по фото со спутников

Один из руководителей фирмы, занимающейся анализом спутниковых снимков, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения было обнаружено более 350 российских ракетных ударов в глубине украинской территории. Эта закономерность была выявлена путем сравнения заранее определенных изображений с фактическими атаками, датируемых 2022 годом.

Эксперт по геопространственной разведке Джек О'Коннор из Университета Джона Хопкинса прокомментировал эти данные, предположив, что россияне, вероятно, осуществляют действия, о которых подозревают украинцы. Однако О'Коннор отметил, что прямой причинно-следственной связи, которую можно было бы доказать на основе этой информации, нет.

Бывший американский чиновник, который занимался регулированием коммерческих спутников, поделился своим видением ситуации, заявив, что на ранних стадиях войны компании сначала обратились за помощью к правительству, чтобы определить, ли их клиенты потенциально работают на россиян. Это привело к тому, что компании ввели строгие процедуры и протоколы.

Источник также подчеркнул сложность ситуации, отметив, что многочисленные правительственные агентства США активно мониторят небо над Украиной с помощью различных фотографических спутников.

Бывший чиновник высказал мнение, что не будет удивительным, если некоторые из этих снимков совпадут с российской военной деятельностью в регионе.

Между тем бывший руководитель Кремниевой долины Андрей Лискович, который сейчас возглавляет американскую неприбыльную организацию, предоставляющую нелетальную помощь Украине, выразил сомнения относительно способности компаний контролировать конечный пункт назначения своих спутниковых снимков. Лискович отметил необходимость того, чтобы западные правительства наложили ограничения на распространение спутниковых снимков над Украиной, чтобы гарантировать, что они попадают только к тщательно проверенным получателям.

Черногоренко сообщила о планах предложить механизм для решения этого вопроса.

Полномочия по регулированию использования спутниковых снимков принадлежат Администрации коммерческого дистанционного зондирования (CRSRA) Министерства торговли США, которая выдала лицензии таким компаниям, как Planet и Maxar. Однако условия этих лицензий, которые потенциально могут ограничивать тип производимых изображений, не являются общедоступными.

Несмотря на то, что компании изображают нейтралитет в предоставлении спутниковых снимков, были высказаны опасения относительно сохранения независимости и доверия к ним.

Признавая помощь, предоставленную Украине поставщиками снимков, руководитель фирмы, занимающейся анализом спутниковых снимков, отметил необходимость обоснованного объяснения сделанных снимков, лишенного злого умысла или халатности. Хотя он и благодарен за полученную поддержку, руководитель фирмы выразил трудности с поиском удовлетворительного объяснения на основе имеющейся информации.