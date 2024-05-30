Норвегія вважає, що Україна може бити по Росії

У Норвегії вважають, що Україна має право на удари по території Росії західною зброєю. Категорична позиція проти цього негативно впливає на пришвидшення перемоги України у війні.

Втім, публічних офіційних заяв про дозвіл атакувати російську територію не буде. Про це в інтерв'ю виданню заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

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"Україна має кришталево чисте право"

За словами Ейде, Норвегія принципово вважає, що Україна може застосувати зброю, яку вона отримала від західних країн, проти російських військових об’єктів, які стосуються війни в Україні. "Інакше ми накладаємо на Україну демаркацію, що ускладнює перемогу", – зауважив він.

Таку позицію норвезький міністр висловив, посилаючись на міжнародне право.

Україна має кришталево чисте право згідно з міжнародним правом атакувати Росію у межах захисту своєї території,

– сказав він.

За його словами, Україна повинна вести війну у той спосіб, який буде найбільш ефективним. Якщо українську територію атакуватимуть дальнім вогнем із середини Росії, то у ЗСУ має бути можливість бити по ворожих силах у відповідь.

"На війні це цілком нормально, і ми не можемо змусити Україну воювати, тримаючи одну руку за спиною", – додає норвезький міністр.

Втім, на питання, чи буде відповідна офіційна заява від Норвегії, він відповів, що коли це стосується конкретних умов і умов для конкретних систем озброєння, норвезька влада, як і влада деяких інших країн, буде обережна, щоб "не говорити про це вголос".

Зараз війна, і є багато людей, які слідкують за тим, що ми говоримо публічно. Це лінія, яку ми поділяємо з багатьма іншими країнами,

– підсумував Енде.

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