Норвегия считает, что Украина может бить по России

В Норвегии считают, что Украина имеет право на удары по территории России западным оружием. Категорическая позиция против этого негативно влияет на ускорение победы Украины в войне.

Впрочем, публичных официальных заявлений о разрешении атаковать российскую территорию не будет. Об этом в интервью изданию заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

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"Украина имеет кристально чистое право"

По словам Эйде, Норвегия принципиально считает, что Украина может применить оружие, которое она получила от западных стран, против российских военных объектов, которые касаются войны в Украине. "Иначе мы накладываем на Украину демаркацию, что затрудняет победу", – заметил он.

Такую позицию норвежский министр выразил, ссылаясь на международное право.

Украина имеет кристально чистое право согласно международному праву атаковать Россию в рамках защиты своей территории,

– сказал он.

По его словам, Украина должна вести войну тем способом, который будет наиболее эффективным. Если украинскую территорию будут атаковать дальним огнем изнутри России, то в ВСУ должна быть возможность бить по вражеским силам в ответ.

"На войне это вполне нормально, и мы не можем заставить Украину воевать, держа одну руку за спиной", – добавляет норвежский министр.

Впрочем, на вопрос, будет ли соответствующее официальное заявление от Норвегии, он ответил, что когда это касается конкретных условий и условий для конкретных систем вооружения, норвежская власть, как и власть некоторых других стран, будет осторожна, чтобы "не говорить об этом вслух".

Сейчас война, и есть много людей, которые следят за тем, что мы говорим публично. Это линия, которую мы разделяем со многими другими странами,

– подытожил Энде.

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