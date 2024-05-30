В чешском МИДе также уверены, что вскоре и другие западные партнеры Украины преодолеют "красную линию" по атакам на Россию. Об этом сказал в интервью изданию спецпредставитель МИД Чехии по вопросам Восточного партнерства Давид Стулик.

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Военные объекты на территории России – легитимные цели для ВСУ

Стулик сказал, что российские военные объекты или скопления военной силы на территории России – это легитимные цели для ВСУ.

Поскольку эти российские войска там находятся для того, чтобы оттуда продолжать противоправную агрессию на территории Украины. Следовательно, удары по ним являются самозащитой, которая Украине позволяет международное право,

– отметил он.

По его мнению, не бить по военным целям на территории России – это "будто воевать с одной рукой, завязанной за спиной".

Также представитель чешского МИД убежден, что совсем скоро западные государства, что сейчас категорически против атак на российскую территорию своим оружием, изменят свое мнение и пересекут эту "красную линию". Как пример, он вспомнил испуг Запада, когда Украина наносила первые удары по временно оккупированному Крыму, но, несмотря на ядерные угрозы россиян, ничего не произошло.

"Потом, также несмотря на опасения, начали поставлять танки. Затем – объявили о поставках истребителей F-16. А сейчас ряд стран ЕС и НАТО, а также генсекретарь Альянса, говорят о необходимости переосмыслить и другие ограничения. Поэтому я думаю, что постепенно мы пересечем и "красную линию" по ударам по военным целям в России, которой до сих пор придерживаются некоторые страны НАТО - подчеркну, что не все", - прокомментировал Стулик.

В то же время он сожалеет, что это происходит очень медленно. Причина этому – ядерный шантаж России, который до сих пор работает. Еще часть стран боится большой войны в Европе, а российские власти пользуются этим страхом.

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