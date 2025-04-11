Допомога не безкоштовна: США хочуть повернути мільярди через українські ресурси — NYT

США запропонували Україні нову мінеральну угоду, яка передбачає повернення всієї допомоги, отриманої під час війни, під 4% річних. Натомість – жодних гарантій безпеки, але повний контроль над прибутками з українських надр.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The New York Times. США хочуть повернути мільярди доларів, які надали Україні як допомогу під час повномасштабної війни з Росією.

Читайте також Зеленський сам запропонував США угоду щодо копалин, – Блінкен

США пропонують Україні фінансову петлю

Але зробити це Вашингтон пропонує за рахунок українських природних ресурсів – без жодних гарантій безпеки.

Що передбачають нові умови угоди:

Україна повинна повернути США мільярди доларів, які отримала як військову та фінансову допомогу після вторгнення Росії у 2022 році – це повернення до початкової вимоги Дональда Трампа;

Половина прибутку з розробки природних ресурсів, включно з критичними мінералами, нафтою, газом, а також портами й трубопроводами, має надходити до інвестиційного фонду, що контролюється США;

Прибутки фонду мають бути реінвестовані в українські видобувні проєкти, але точна частка таких інвестицій не розкривається;

Жодних гарантій безпеки для України нова угода не передбачає;

США забиратимуть прибуток із фонду, поки Україна не виплатить усю надану допомогу разом із 4% річних.

У NYT зазначають, що пропозиція викликала стурбованість серед українських урядовців. Фактично Києву пропонують довгострокову фінансову залежність у той час, як питання безпеки повністю ігнорується.

На фоні дискусій про продовження підтримки України в Конгресі, ця угода може суттєво вплинути на стратегічні відносини Києва та Вашингтона – з акцентом не на безпеку, а на борги й контроль над ресурсами.