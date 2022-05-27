Угорщина сама ставить собі палиці в колеса, – політолог про нафтове ембарго
У травні 2022 року Єврокомісія вже підготувала 6 пакет санкцій проти Росії, де передбачалось нафтове ембарго на російські енергоносії. Однак Угорщина почала вставляли палиці в колеса й усіялко блокує це питання.
Про це 24 каналу сказав політолог Ігор Чаленко. Він додав, що перш ніж блокувати нафтове ембарго з боку Угорщини, "Будапешту варто було трохи вивчити географію".
Увага В руках України є потужний важіль впливу на Угорщину – нафтопровід "Дружба", – Зеркаль
Як він пояснив, до Угорщини йде частина нафтопроводу "Дружба" – зокрема, через Україну, Чехію, Словаччину й аж тоді в Угорщину.
"Тому якщо й далі Угорщина й далі продовжить ту політику, яку вона здійснює сьогодні, Україна може "не забезпечити повну безпеку" цієї труби в нинішніх умовах агресії з боку не лише Росії, а й Білорусі", – сказав Чаленко.
Ба більше, багато ресурсів перекидають на Схід, додав фахівець.
Це означає, що Угорщина сама собі ставить палки в колеса, але ми не маємо відходити від власної позиції й надалі вимагати запровадження повного 6-го пакета санкцій, разом з ембарго на російську нафту,
– наголосив він.
Угорщина і нафтове ембарго: у чому справа
- Угорщина буквально залежна від нафти Кремля і роками не робила нічого, щоб від неї позбутися. Уряд країни може погодитися на ембарго лише, якщо ЄС заплатить Угорщині 15 – 18 мільярдів євро, або ж заборона не поширюватиметься на трубопровідну нафту.
- Утім угорський нафтовий гігант MOL вже почав підготовку для модернізації, за якою її нафтопереробні заводи "працюватимуть" лише з легшою неросійською нафтою. Там пояснюють, що готуються до найгіршого сценарію.
- Президент Володимир Зеленський розкритикував позицію Угорщини. За його словами, Росія заробляє на нафті близько 200 мільярдів доларів в рік, за які може купити будь-яку зброю. Всі погоджуються на ембарго, але Угорщині знову щось не так.
- 24 травня президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ембарго на російську нафту можуть ухвалити упродовж кількох тижнів.
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