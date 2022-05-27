Угорщина сама ставить собі палиці в колеса, – політолог про нафтове ембарго

У травні 2022 року Єврокомісія вже підготувала 6 пакет санкцій проти Росії, де передбачалось нафтове ембарго на російські енергоносії. Однак Угорщина почала вставляли палиці в колеса й усіялко блокує це питання.

Про це 24 каналу сказав політолог Ігор Чаленко. Він додав, що перш ніж блокувати нафтове ембарго з боку Угорщини, "Будапешту варто було трохи вивчити географію".

Увага В руках України є потужний важіль впливу на Угорщину – нафтопровід "Дружба", – Зеркаль

Як він пояснив, до Угорщини йде частина нафтопроводу "Дружба" – зокрема, через Україну, Чехію, Словаччину й аж тоді в Угорщину.

"Тому якщо й далі Угорщина й далі продовжить ту політику, яку вона здійснює сьогодні, Україна може "не забезпечити повну безпеку" цієї труби в нинішніх умовах агресії з боку не лише Росії, а й Білорусі", – сказав Чаленко.

Ба більше, багато ресурсів перекидають на Схід, додав фахівець.

Це означає, що Угорщина сама собі ставить палки в колеса, але ми не маємо відходити від власної позиції й надалі вимагати запровадження повного 6-го пакета санкцій, разом з ембарго на російську нафту,

– наголосив він.

Угорщина і нафтове ембарго: у чому справа

Угорщина буквально залежна від нафти Кремля і роками не робила нічого, щоб від неї позбутися. Уряд країни може погодитися на ембарго лише, якщо ЄС заплатить Угорщині 15 – 18 мільярдів євро, або ж заборона не поширюватиметься на трубопровідну нафту.

Утім угорський нафтовий гігант MOL вже почав підготовку для модернізації, за якою її нафтопереробні заводи "працюватимуть" лише з легшою неросійською нафтою. Там пояснюють, що готуються до найгіршого сценарію.

Президент Володимир Зеленський розкритикував позицію Угорщини. За його словами, Росія заробляє на нафті близько 200 мільярдів доларів в рік, за які може купити будь-яку зброю. Всі погоджуються на ембарго, але Угорщині знову щось не так.

24 травня президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ембарго на російську нафту можуть ухвалити упродовж кількох тижнів.

Дивіться повністю інтерв'ю з політологом Чаленком: відео

На думку радниці міністра енергетики Олени Зеркаль, нафтопровід "Дружба" міг би стати українським інструментом впливу на Угорщину, з якою може "щось статися".