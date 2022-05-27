Венгрия сама ставит себе палки в колеса, – политолог о нефтяном эмбарго

В мае 2022 года Еврокомиссия уже подготовила 6-й пакет санкций против России, где предполагалось нефтяное эмбарго на российские энергоносители. Однако Венгрия начала вставлять палки в колеса и всемерно блокирует этот вопрос.

Об этом 24 каналу сказал политолог Игорь Чаленко. Он добавил, что прежде чем блокировать нефтяное эмбарго со стороны Венгрии, "Будапешту стоило немного изучить географию".

Внимание В руках Украины есть мощный рычаг влияния на Венгрию – нефтепровод "Дружба", – Зеркаль

Как он пояснил, в Венгрию идет часть нефтепровода "Дружба" – в частности через Украину, Чехию, Словакию и тогда в Венгрию.

"Поэтому если дальше Венгрия и дальше продолжит ту политику, которую она осуществляет сегодня, Украина может "не обеспечить полную безопасность" этой трубы в нынешних условиях агрессии со стороны не только России, но и Беларуси", - сказал Чаленко.

Более того, многие ресурсы перебрасывают на Восток, добавил специалист.

Это значит, что Венгрия сама себе ставит палки в колеса, но мы не должны отходить от своей позиции и требовать введения полного 6-го пакета санкций, вместе с эмбарго на российскую нефть,

– подчеркнул он.

Венгрия и нефтяное эмбарго: в чем дело

Венгрия буквально зависима от нефти Кремля и годами не делала ничего, чтобы от нее избавиться. Правительство страны может согласиться на эмбарго только, если ЕС заплатит Венгрии 15 – 18 миллиардов евро, или запрет не будет распространяться на трубопроводную нефть.

Впрочем, венгерский нефтяной гигант MOL уже начал подготовку для модернизации, по которой ее нефтеперерабатывающие заводы будут "работать" только с более легкой нероссийской нефтью. Там объясняют, что готовятся к худшему сценарию .

Президент Владимир Зеленский подверг критике позицию Венгрии. По его словам, Россия зарабатывает на нефти около 200 млрд долларов в год, за которые может купить любое оружие. Все соглашаются на эмбарго, но в Венгрии опять что-то не так.

24 мая президент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляен отметила, что эмбарго на российскую нефть могут быть приняты в течение нескольких недель .

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По мнению советницы министра энергетики Елены Зеркаль, нефтепровод "Дружба" мог бы стать украинским инструментом влияния на Венгрию, с которой может "что-нибудь произойти".