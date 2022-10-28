Перемоги бажають лише 6%: що угорці думають про війну Росії в Україні

Угорщина переважно підтримує Росію у війні з Україною. За нашу країну виступає лише 6% населення.

Більшість мешканців Угорщини вважають, що Україна та Росія мають сісти за стіл переговорів. Водночас ставлення до президентів цих держав в угорців однаково негативне.

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Що угорці думають про війну Росії в Україні

Згідно з опитуванням, 92% респондентів в Угорщині обрали варіант, що "бойові дії мають бути негайно припинені й сторони повинні сісти за стіл переговорів". А 6% вважають, що "війна має тривати доти, доки Україна не переможе російського диктатора Владіміра Путіна".

Окрім цього, 67% угорців негативно ставляться до президента України Володимира Зеленського, а до Путіна – також погано ставляться 72%.

Також 84% громадян Угорщини вважають, що досягненню миру в Україні сприяє угорська влада. До речі, також угорці в цьому плані схвалювали діяльність ЄС (50%) та Китаю (38%). А різко негативними були оцінки США – 29% думають, що країна за мир, а 63% протилежної думки.

У підсумку виявилось, що угорці виступають проти будь-яких кроків у контексті війни Росії з Україною, які б перешкоджали досягненню компромісу та якнайшвидшому завершенню збройного протистояння шляхом мирних переговорів.

Як Угорщина підтримує Росію

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