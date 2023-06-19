Українські полонені в Угорщині: в Єврокомісії вимагають пояснень від Будапешта

Російська православна церква передала Угорщині 11 українських військовополонених. Фактично їм можна вважати заручниками, адже Угорщина не допускає українського консула до полонених. Цією ситуацією вже зацікавилися в Єврокомісії.

Там наголосили, що Угорщині слід пояснити свою роль у звільненні українських військовополонених з Росії та комунікацію з цього питання з Києвом. Про це заявив речник Єврокомісії із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано.

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"Щодо Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, утримуваних Росією як військовополонених, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", – сказав Стано.

Він також зауважив, що Росія повинна дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій і не наражати їхнє життя на небезпеку.

Що відомо про українських військовополонених в Угорщині