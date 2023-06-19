Українські полонені в Угорщині: в Єврокомісії вимагають пояснень від Будапешта
Джерело:Delfi
Російська православна церква передала Угорщині 11 українських військовополонених. Фактично їм можна вважати заручниками, адже Угорщина не допускає українського консула до полонених. Цією ситуацією вже зацікавилися в Єврокомісії.
Там наголосили, що Угорщині слід пояснити свою роль у звільненні українських військовополонених з Росії та комунікацію з цього питання з Києвом. Про це заявив речник Єврокомісії із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано.
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"Щодо Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, утримуваних Росією як військовополонених, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", – сказав Стано.
Він також зауважив, що Росія повинна дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій і не наражати їхнє життя на небезпеку.
Що відомо про українських військовополонених в Угорщині
- 19 червня в МЗС України заявили, що умови перебування в Угорщині переданих їй з РФ українських полонених не дозволяють говорити про їхній вільний статус, і угорська сторона не йде на конструктивний діалог з Києвом у цьому питанні.
- Водночас в адміністрації Орбана заявили, що нібито повідомляли Києву про передачу Угорщині українських військовополонених, коли це відбулося, та що вони перестали бути полоненими, відколи прибули в Угорщину.
- Україна вже знає імена та прізвища військових, а також маршрут, по якому їх перевезли до Угорщини. Про це вже повідомили родичам та правоохоронним органам.
- Неофіційно з’являлася інформація, нібито звільнення одинадцятьох українських військовополонених та їхнє перевезення в Угорщину могли бути особистою ініціативою віцепрем'єра Жолта Шем'єна, про яку не знав більше ніхто в уряді.