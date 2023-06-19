Украинские пленные в Венгрии: в Еврокомиссии требуют пояснений от Будапешта

Русская православная церковь передала Венгрии 11 украинских военнопленных. Фактически, их можно считать заложниками, ведь Венгрия не допускает украинского консула к пленным. Этой ситуацией уже заинтересовались в Еврокомиссии.

Там подчеркнули, что Венгрии следует объяснить свою роль в освобождении украинских военнопленных из России и коммуникации по этому вопросу с Киевом. Об этом заявил спикер Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

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"Что касается Венгрии, ее власть должна объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых Россией как военнопленных, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями", – сказал Стано.

Он также отметил, что Россия должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и обеспечить гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевскими конвенциями и не подвергать их жизни опасности.

Что известно об украинских военнопленных в Венгрии