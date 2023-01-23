Сійярто заявив, що в Україні відбувається атака на угорців і попросив ЄС відреагувати

Міністр закордонних справ Угорщини заявив про утиски угорців на Заході України. Мовляв, Україна відбирає в угорців їхні права.

Петер Сійярто заявив, що у західній половині України відбувається "концентрована, серйозна атака на угорську громаду".

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Що сказав Сійярто про Україну

За його словами, грудневе положення України про нацменшини створило "ще гіршу ситуацію, ніж раніше". І це викликає у міністерства закордонних справ Угорщини "занепокоєння".

Угорських вчителів та директорів шкіл безпідставно масово звільняють, а угорські установи змушують прибрати свої угорські національні символи – це ознаки серйозної антиугорської атаки. ЄС також має діяти проти цього. Неприйнятно, що будь-хто може ставити це як двостороннє питання,

– заявив Сійярто.

Він наголосив, що Україна є країною-кандидатом на членство в ЄС. І захист національних спільнот та забезпечення їх прав є як цінністю ЄС, так і зобов'язанням ЄС.

Ми очікували, що становище меншин покращиться під час переговорів про членство з Україною, але це не так... Україна потребуватиме європейських рішень, яких без нас не буде. Чим більше прав буде відібрано, чим довше повертатимуться ці права, тим складніше Угорщина прийматиме ці рішення,

– сказав Сійярто.

Він додав, що приділяє велику увагу питанню національних меншин у переговорах про вступ з Україною і порушить це питання на майбутньому саміті ЄС-Україна.

На Закарпатті проблеми з українською у школах

Чинне законодавство не передбачає функціонування закладів освіти з навчанням мовою національної меншини. Проте закон вимагає створення окремих класів (груп) із навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою. При цьому в таких класах обсяг навчального часу предметів, які вивчаються державною мовою, має поступово збільшуватися від 20% у 5-му класі до 60% у старшій школі.

Проте всупереч законодавству в Берегівському районі (Косонська сільська рада) діє 4 школи, офіційні повні назви яких містять слова "з угорською мовою навчання". Зокрема мовиться про Попівську гімназію, Рафайнівську гімназію, Шомівську гімназію, Запсонську гімназію.

Також в освітніх програмах та навчальних планах усіх шкіл району, в яких функціонують класи з навчанням угорською мовою поряд з державною, не визначено мову викладання кожного предмета. Така ситуація приводить до порушень. Зокрема у Виноградівській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №3 імені Жіґмонда Перені в усіх класах предмети викладаються одночасно двома мовами: 70% – угорською, 30% – українською.

Насамперед це створює проблеми для дітей. Адже відсутність володіння українською мовою відповідно до освітніх стандартів сповільнюватиме повноцінну інтеграцію здобувачів освіти до українського суспільства.

13 грудня, Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний закон №8224 про національні меншини (спільноти) України. Законопроєкт підтримали 324 парламентарі. Він встановлює, що національна меншина України – це стала група громадян України, які не є етнічними українцями, традиційно проживають на території України, об’єднані спільними етнічними, культурними, історичними, мовними та/або релігійними ознаками, усвідомлюють свою приналежність до неї, виявляють прагнення зберегти й розвивати свою мовну, культурну, релігійну самобутність.