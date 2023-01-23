Сийярто заявил, что в Украине происходит атака на венгров и попросил ЕС отреагировать

Министр иностранных дел Венгрии заявил о притеснениях венгров на Западе Украины. Мол, Украина отбирает у венгров их права.

Петер Сийярто заявил, что в западной половине Украины происходит "концентрированная, серьезная атака на венгерское общество".

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Что сказал Сийярто об Украине

По его словам, декабрьское положение Украины о нацменьшинствах создало "еще худшую ситуацию, чем раньше". И это вызывает у министерства иностранных дел Венгрии "беспокойство".

Венгерские учителя и директора школ безосновательно массово увольняются, а венгерские учреждения заставляют убрать свои венгерские национальные символы – это признаки серьезной антивенгерской атаки. ЕС также должен действовать против этого. Неприемлемо, что кто-либо может задавать это как двусторонний вопрос,

– заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что Украина является страной-кандидатом на членство в ЕС. И защита национальных сообществ и обеспечение их прав как ценностью ЕС, так и обязательством ЕС.

Мы ожидали, что положение меньшинств улучшится во время переговоров о членстве с Украиной, но это не так... Украина потребует европейских решений, которых без нас не будет. Чем больше прав будет отобрано, чем дольше будут возвращаться эти права, тем сложнее Венгрия будет принимать эти решения.

– сказал Сийярто.

Он добавил, что уделяет большое внимание вопросу национальных меньшинств в переговорах о вступлении с Украиной и поднимет этот вопрос на предстоящем саммите ЕС-Украина.

На Закарпатье проблемы с украинским в школах

Действующее законодательство не предусматривает функционирование учебных заведений с обучением языку национального меньшинства. Однако закон требует создания отдельных классов (групп) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком. При этом в таких классах объем учебного времени изучаемых государственным языком должен постепенно увеличиваться от 20% в 5-м классе до 60% в старшей школе.

Однако вопреки законодательству в Береговском районе (Косонский сельский совет) действуют 4 школы, официальные полные названия которых содержат слова "с венгерским языком обучения". В частности говорится о Поповской гимназии, Рафайновской гимназии, Шомовской гимназии, Запсонской гимназии.

Также в образовательных программах и учебных планах всех школ района, в которых функционируют классы с обучением на венгерском языке рядом с государственным, не определен язык преподавания каждого предмета. Такая ситуация приводит к нарушениям. В частности, в Виноградовской общеобразовательной школе I – III ступеней №3 имени Жигмонда Перени во всех классах предметы преподаются одновременно на двух языках: 70% – на венгерском, 30% – на украинском.

В первую очередь это создает проблемы для детей. Ведь отсутствие владения украинским языком в соответствии с образовательными стандартами будет замедлять полноценную интеграцию соискателей образования в украинское общество.

13 декабря, Верховная Рада Украины приняла евроинтеграционный закон №8224 о национальных меньшинствах (сообществе) Украины. Законопроект поддержали 324 парламентария. Он устанавливает, что национальное меньшинство Украины – это постоянная группа граждан Украины, которые не являются этническими украинцами, традиционно проживают на территории Украины, объединены общими этническими, культурными, историческими, языковыми и/или религиозными признаками, осознают свою принадлежность к ней, выявляют стремление сохранить и развивать свою языковую, культурную, религиозную самобытность.