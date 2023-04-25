Не прийшов у військкомат: на Львівщині винесли вирок чоловіку, який проігнорував повістку

У Бродах, що на Львівщині, 25 квітня суд визнав винним місцевого чоловіка, який ухилявся від призову в армію. За даними слідства, ухилянт отримав повістку, але не прийшов у військкомат.

Після вручення повістки чоловік не прийшов до Бродівського військового комісаріату в зазначений день. Відтак, справа дійшла до суду.

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У Бродах засудили чоловіка, який не прийшов у військкомат

У вироку суду вказано, що в січні 2023 року працівники військкомату вручили жителю Бродів повістку. Однак, замість того, щоб прийти туди, чоловік просто проігнорував повістку, тобто ухилився від призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Його визначи винним та призначили покарання у вигляді 3 років в'язниці. Однак згодом суд звільнив жителя Бродів від повного ув’язнення з дворічним іспитовим терміном.

Ухиляння чоловіків від мобілізації: останні новини

На Хмельниччині 19 квітня за неявку в ТЦК та СП засудили чоловіка. За словами прокуратури, 48-річний ухилянт отримав повістку ще в липні 2022 року і весь цей час переховувався.

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визначила його придатність до служби. Однак потім він не з'явився до центру комплектування на вказану дату. За це чоловік отримав строк у в'язниці на 4 роки.

У Сухопутних військах наголосили, що після отримання повістки та проходження ВЛК, візит у ТЦК і СП є обов'язковим. Проте він не означає, що така людина має чи повинна відразу приєднатися до ЗСУ.

За ігнорування повістки в період воєнного стану в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема, якщо йдеться про повістку для уточнення облікових даних або проходження медкомісії. За її ігнорування передбачений штраф від 1 700 до 3 400 гривень. Якщо особі вручено "бойову" повістку і вона не з’явилася до місця збору, це може призвести до позбавлення волі строком від 3 до 5 років.