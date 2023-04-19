Як повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури, він отримав повістку ще у липні 2022 року. Ба більше, 48-річний чоловік пройшов і військово-лікарську комісію.
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До ТЦК та СП так і не з'явився
Під час військово-лікарської комісії медики дійшли висновку, що мешканець Хмельниччини був придатний до військової служби. Однак після цього ухилявся від візиту в ТЦК та СП.
Він пройшов військово-лікарську комісію, за висновком якої був придатний до військової служби. Проте до центру комплектування на вказану дату так і не з'явився, вирішивши знехтувати своїм обов'язком,
– повідомили у прокуратурі.
Чоловік на довго потрапив за ґрати
Відтак Кам’янець-Подільська окружна прокуратура звинуватила чоловіка в ухиленні від мобілізації. Згодом суд визнав винним 48-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу, що є порушенням 336 статті Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період".
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. З повідомлення прокуратури 19 квітня стало відомо, що суд обрав ухилянту від мобілізації покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.
Однак наразі цей вирок ще не набрав законної сили. Він може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що через втрати на війні Україна має поповнювати свій мобілізаційний ресурс. І робити це необхідно катастрофічно. Вона закликала громадян з розумінням ставитися до процесу видачі повісток.
- У квітні Кабмін розширив повноваження ТЦК та СП. Відтак вони можуть вручати людям призовного віку повістки, незалежно від місця проживання.
- Варто зазначити, що під час мобілізації є перелік громадян, які не підлягають призову. Повний їхній перелік – за посиланням.