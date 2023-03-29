Варто сказати, що вручення повістки не означає одразу відправлення на фронт. У більшості випадків такі документи видають для того, аби, скажімо, уточнити дані щодо місця проживання громадянина.

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Що потрібно мати зі собою

Якщо представники територіального центру комплектації вручили вам повістку, у ній має бути вказано, коли саме вам слід з'явитися в ТЦК. Власне, зі собою слід мати такі документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • військово-обліковий документ;
  • медичні документи;
  • посвідчення водія;
  • інформацію про освіту;
  • документи про склад сім'ї;
  • документи про наявність дітей чи догляд за людьми з інвалідністю.


Перелік документів, які потрібно взяти у ТЦК / Скриншот з відео Сухопутних військ

З цим набором ви повинні прийти у районний центр комплектування, де черговий відправить вас згідно зі званням до відповідного кабінету мобілізаційного відділу.

Рядові, сержанти чи старшини – до одного (кабінету – 24 Канал), офіцери – до іншого. Там звіряють документи,
– розповіли в Сухопутних силах.

Чи буде посилення мобілізації

  • Згадаємо до цієї теми нещодавню заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який сказав, що начебто в Україні може бути посилення мобілізації через те, що Путін оголосив про передачу Білорусі тактичної ядерної зброї.
  • Натомість нардеп і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський спростував слова Арахамії, зазначивши, що такі дії диктатора не можуть стати причиною для того, аби посилювати загальну мобілізацію.
  • До того ж про це зовсім не доцільно говорити, адже в Україні триває мобілізація від 24 лютого 2022 року. Саме Генеральний штаб – себто командування Збройних Сил – визначає скільки вояків та яких спеціальностей потрібно для ефективної оборони нашої держави.