Варто сказати, що вручення повістки не означає одразу відправлення на фронт. У більшості випадків такі документи видають для того, аби, скажімо, уточнити дані щодо місця проживання громадянина.

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Що потрібно мати зі собою

Якщо представники територіального центру комплектації вручили вам повістку, у ній має бути вказано, коли саме вам слід з'явитися в ТЦК. Власне, зі собою слід мати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

посвідчення водія;

інформацію про освіту;

документи про склад сім'ї;

документи про наявність дітей чи догляд за людьми з інвалідністю.



Перелік документів, які потрібно взяти у ТЦК / Скриншот з відео Сухопутних військ

З цим набором ви повинні прийти у районний центр комплектування, де черговий відправить вас згідно зі званням до відповідного кабінету мобілізаційного відділу.

Рядові, сержанти чи старшини – до одного (кабінету – 24 Канал), офіцери – до іншого. Там звіряють документи,

– розповіли в Сухопутних силах.

Чи буде посилення мобілізації