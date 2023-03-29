Варто сказати, що вручення повістки не означає одразу відправлення на фронт. У більшості випадків такі документи видають для того, аби, скажімо, уточнити дані щодо місця проживання громадянина.
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Що потрібно мати зі собою
Якщо представники територіального центру комплектації вручили вам повістку, у ній має бути вказано, коли саме вам слід з'явитися в ТЦК. Власне, зі собою слід мати такі документи:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військово-обліковий документ;
- медичні документи;
- посвідчення водія;
- інформацію про освіту;
- документи про склад сім'ї;
- документи про наявність дітей чи догляд за людьми з інвалідністю.
Перелік документів, які потрібно взяти у ТЦК / Скриншот з відео Сухопутних військ
З цим набором ви повинні прийти у районний центр комплектування, де черговий відправить вас згідно зі званням до відповідного кабінету мобілізаційного відділу.
Рядові, сержанти чи старшини – до одного (кабінету – 24 Канал), офіцери – до іншого. Там звіряють документи,
– розповіли в Сухопутних силах.
Чи буде посилення мобілізації
- Згадаємо до цієї теми нещодавню заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який сказав, що начебто в Україні може бути посилення мобілізації через те, що Путін оголосив про передачу Білорусі тактичної ядерної зброї.
- Натомість нардеп і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський спростував слова Арахамії, зазначивши, що такі дії диктатора не можуть стати причиною для того, аби посилювати загальну мобілізацію.
- До того ж про це зовсім не доцільно говорити, адже в Україні триває мобілізація від 24 лютого 2022 року. Саме Генеральний штаб – себто командування Збройних Сил – визначає скільки вояків та яких спеціальностей потрібно для ефективної оборони нашої держави.