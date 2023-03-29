Следует сказать, что вручение повестки не означает сразу отправку на фронт. В большинстве случаев такие документы выдают для того, чтобы, скажем, уточнить данные по месту жительства гражданина.

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Что нужно иметь с собой

Если представители территориального центра комплектации вручили вам повестку, в ней должно быть указано, когда вам следует явиться в ТЦК. Собственно, с собой следует иметь следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

удостоверение водителя;

информацию об образовании;

документы о составе семьи;

документы о наличии детей или уходе за людьми с инвалидностью.



Список документов, которые нужно взять в ТЦК / Скриншот с видео Сухопутных войск

С этим набором вы должны прийти в районный центр комплектования, где дежурный отправит вас по званию в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.

Рядовые, сержанты или старшины – в один (кабинет – 24 Канал), офицеры – в другой. Там сверяют документы,

– рассказали в Сухопутных силах.

Будет ли усиление мобилизации