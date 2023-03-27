Об этом в своем телеграмме рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
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Маляр высказалась по поводу мобилизации
Объективно мобилизация продолжается с 24 февраля во исполнение Указа Президента. Благодаря мобилизации и высокой мотивации нашего народа мы уже сохранили государство весной 2022 года и теперь доведем дело до конца и освободим наши земли. Если вы видите заголовки о мобилизации – это обыденная реальность войны, а не новость,
– отметила она.
Она подчеркнула, что пока никаких волн мобилизации нет, все идет в плановом порядке.
По словам Маляра, потребности в мобилизации зависят от развития ситуации на фронте.
Кто может уволиться с военной службы с 1 апреля в Украине
- Военнослужащие имеют право уволиться со службы даже во время действия военного положения, если на это есть веские основания.
- Закон о воинской обязанности и военной службе регулирует прохождение службы в Украине, а также предусматривает основания для увольнения с военной службы и продолжительность несения службы во время войны и в мирное время. Читайте подробнее в материале 24 Канала.
Кто из мужчин может уехать за границу
Кто из мужчин имеет право выезжать за границу в условиях военного положения:
- юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;
- лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе (ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу);
- граждане Украины, постоянно проживающие на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе; мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.