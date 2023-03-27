Об этом в своем телеграмме рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Маляр высказалась по поводу мобилизации

Объективно мобилизация продолжается с 24 февраля во исполнение Указа Президента. Благодаря мобилизации и высокой мотивации нашего народа мы уже сохранили государство весной 2022 года и теперь доведем дело до конца и освободим наши земли. Если вы видите заголовки о мобилизации – это обыденная реальность войны, а не новость,

– отметила она.

Она подчеркнула, что пока никаких волн мобилизации нет, все идет в плановом порядке.

По словам Маляра, потребности в мобилизации зависят от развития ситуации на фронте.

Кто может уволиться с военной службы с 1 апреля в Украине

Военнослужащие имеют право уволиться со службы даже во время действия военного положения, если на это есть веские основания.

Закон о воинской обязанности и военной службе регулирует прохождение службы в Украине, а также предусматривает основания для увольнения с военной службы и продолжительность несения службы во время войны и в мирное время. Читайте подробнее в материале 24 Канала.

Кто из мужчин может уехать за границу

Кто из мужчин имеет право выезжать за границу в условиях военного положения: