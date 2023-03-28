Глава фракция "Слуга народа" Давид Арахамия не так давно заявил, что следует ожидать усиления мобилизационных мер из-за потенциальной ядерной угрозы со стороны Беларуси. Его слова опроверг нардеп и член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский.

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"Необходимости нет"

По словам депутата, возможное размещение ядерного оружия России в Беларуси не может стать причиной проведения дополнительной мобилизации в Украине. Вениславский констатировал, что в Украине объявлена всеобщая мобилизация с начала полномасштабного вторжения – это и предусматривает мобилизацию военнообязанных при такой необходимости.

На сегодняшний день какой-то потребности в очень резком увеличении мобилизационного ресурса нет. Мобилизационные мероприятия проводятся практически постоянно по заявкам Генштаба, понимающего, какое количество и каких военнообязанных, в каких учетных специальностях нуждаются наши ВСУ,

– сказал он.

Кроме того, Вениславский предположил, что дополнительные силы и средства, в частности, мобилизационный ресурс, могут потребоваться во время контрнаступления.

Когда Украина будет вынуждена переходить в контратаки, понадобятся дополнительные силы и средства, которые должны обеспечить эффективность этих наступательных операций. Когда такая потребность возникнет, опять же, это будет определять Генштаб с учетом планирования, перспектив и реального текущего положения вещей,

– подчеркнул нардеп.

Существуют ли "волны мобилизации": что говорят в Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр констатировала, что говорить о каких-то "волнах мобилизации" вообще не целесообразно, поскольку в Украине продолжается всеобщая военная мобилизация с 24 февраля 2022 года – то есть с начала полномасштабного вторжения.

По ее словам, благодаря мобилизации и высокой мотивации украинского народа ВСУ уже сохранили государство весной 2022 и теперь доведут дело до конца – то есть освободят все земли от оккупантов.