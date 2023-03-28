Голова фракція "Слуга народу" Давид Арахамія не так давно заявив, що слід очікувати посилення мобілізаційних заходів через потенційну ядерну загрозу з боку Білорусі. Його слова спростував нардеп і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

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"Потреби немає"

За словами депутата, можливе розміщення ядерної зброї Росії у Білорусі не може стати причиною для проведення додаткової мобілізації в Україні. Веніславський констатував, що в Україні оголошено загальну мобілізацію від початку повномасштабного вторгнення – це й передбачає мобілізацію військовозобов'язаних за такої потреби.

На сьогодні якоїсь потреби в дуже різкому збільшенні мобілізаційного ресурсу немає. Мобілізаційні заходи проводяться практично постійно за заявками Генштабу, який розуміє, яка кількість і яких військовозобов'язаних, яких облікових спеціальностей потребують наші ЗСУ,

– сказав він.

Окрім того, Веніславський припустив, що додаткові сили та засоби, зокрема, мобілізаційний ресурс, можуть знадобитися під час контрнаступу.

Коли Україна буде змушена переходити в контратаки, знадобляться якісь додаткові сили та засоби, які мають забезпечити ефективність цих наступальних операцій. Коли така потреба виникне, знову ж таки, це визначатиме Генштаб з огляду на планування, перспективи та реальний поточний стан речей,

– наголосив нардеп.

Чи існують "хвилі мобілізації": що кажуть у Міноборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр констатувала, що говорити про якісь "хвилі мобілізації" взагалі не доцільно, оскільки в Україні триває загальна військова мобілізація від 24 лютого 2022 року – себто від початку повномасштабного вторгнення.

За її словами, завдяки мобілізації та високій мотивації українського народу ЗСУ вже зберегли державу весною 2022 і тепер доведуть справу до кінця – тобто звільнять усі землі від окупантів.