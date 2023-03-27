В етері національного телемарафону Давид Арахамія пояснив, що Україна готова до всіх загроз з боку ворога й будь-який сценарій теоретично можливим. Водночас мобілізація в нашій країні як тривала, так і триватиме надалі.

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Що буде з мобілізацією в Україні

Давид Арахамія пояснив, що мобілізація в Україні іде за чергою й позачергових дій немає. У випадку необхідності створення додаткових бригад, то мобілізація все одно триватиме у відповідному порядку. Як приклад політик навів формування "Гвардії наступу".

Щодо слів британській пресі, Арахамія зазначив, що нашим партнерам важливо розуміти, чи готова Україна до різних сценаріїв, аби бути впевненими у стійкості нашого війська. Від цього, за словами голови фракції монобільшості, залежить надання нашій країні зброї.

Що сказав Арахамія британським ЗМІ

В інтерв'ю виданню SkyNews Давид Арахамія заявив, що зараз немає ознак загрози нападу з Білорусі, однак Україна відпрацьовує усі сценарії. Зокрема такий, який передбачає відкриття другого фронту з Білорусі після розміщення там російської ядерної зброї.

Це може означати про залучення більшої кількості людей до армії. Нам потрібно принаймні ще вісім бригад, щоб контролювати цю лінію фронту. На щастя, для нас ця територія і рельєф схожі на болота. Тому буде важко напасти,

– заявив тоді Арахамія.

Нагадаємо! Режими воєнного стану та загальної мобілізації в Україні тривають до 20 травня 2023 року. При завершенні цього терміну Верховна Рада, ймовірно, продовжить його ще на 90 діб. Загальна мобілізація та воєнний стан можуть бути достроково завершені при припиненні бойових дій до завершення терміну їхньої дії.

Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

Російський президент Владімір Путін 25 березня заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже протягом тривалого часу нібито просив його про це. Диктатор заявив, що такий крок – нібито відповідь Великій Британії за надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

До 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Після заяв Путіна Україна звинуватила Росію в тому, що вона взяла Білорусь "в ядерні заручники".