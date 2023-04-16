Щодо мобілізації у квітні, то інформація про посилення чи послаблення узгоджується з вищим військово-політичним керівництвом. Вона не відома широкому загалу.

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Кого можуть мобілізувати у квітні

У квітні, як і в інші місяці під час дії воєнного стану та загальної мобілізації, призвати можуть чоловіків віком від 18 до 60 років. Мовиться про:

призовників, які вже пройшли військову службу;

резервістів та військовозобов'язаних, які мають військовий досвід;

знятих чи виключених з військового обліку осіб, якщо вони придатні до служби за рішенням військово-лікарської комісії й не мають відстрочення;

чоловіків віком від 18 до 27 років, які йдуть служити за контрактом добровільно;

обмежено придатних у воєнний час та непридатних в мирний час;

осіб з інвалідністю, які добровільно вступають до Збройних Сил України.

Яка мобілізація в Україні

В Україні, починаючи з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан та загальна мобілізація. Варто додати, що терміна "повна мобілізація" у чинному профільному законодавстві про оборону немає.

Тобто мобілізація може бути загального або частковою. Однак, згідно зі статтею 23 закону про мобілізацію, є певна категорія осіб, які не підлягають мобілізації. Тому їх призвати не можуть.

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