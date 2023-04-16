Что касается мобилизации в апреле, то информация об усилении или ослаблении согласовывается с высшим военно-политическим руководством. Она не известна широкой общественности.

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Кого могут мобилизовать в апреле

В апреле, как и в другие месяцы во время военного положения и общей мобилизации, призвать могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет о:

призывниках, уже прошедших военную службу;

резервистах и военнообязанных, имеющих военный опыт;

снятых или исключенных из военного учета лиц, если они пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки;

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые идут служить по контракту добровольно;

ограниченно годных в военное время и непригодных в мирное время;

лиц с инвалидностью, добровольно вступающих в Вооруженные Силы Украины.

Какая мобилизация в Украине

В Украине, начиная с 24 февраля 2022 года, действует военное положение и общая мобилизация. Стоит добавить, что термина "полная мобилизация" в действующем профильном законодательстве об обороне нет.

То есть мобилизация может быть всеобщей или частичной. Однако, согласно статье 23 закона о мобилизации, есть определенная категория лиц, не подлежащих мобилизации. Потому их призвать не могут.

Весенняя мобилизация в Украине: коротко