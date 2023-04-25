Не пришел в военкомат: во Львовской области вынесли приговор мужчине, который проигнорировал повестку

В Бродах Львовской области 25 апреля суд признал виновным местного мужчину, который уклонялся от призыва в армию. По данным следствия, уклонист получил повестку, но не пришел в военкомат.

После вручения повестки мужчина не пришел в Бродовский военный комиссариат в указанный день. Следовательно, дело дошло до суда.

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В Бродах осудили мужчину, не пришедшего в военкомат

В приговоре суда указано, что в январе 2023 г. работники военкомата вручили жителю Бродов повестку. Однако вместо того, чтобы прийти туда, мужчина просто проигнорировал повестку, то есть уклонился от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации.

Его определили виновным и назначили наказание в виде трех лет тюрьмы. Однако впоследствии суд освободил жителя Бродов от полного заключения с двухлетним испытательным сроком.

Уклонение мужчин от мобилизации: последние новости

В Хмельницкой области 19 апреля за неявку в ТЦК и СП осудили мужчину. По словам прокуратуры, 48-летний уклонист получил повестку еще в июле 2022 года и все это время скрывался.

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию, определившую его пригодность к службе. Однако затем он не явился в центр комплектования на указанную дату. За это мужчина получил срок в тюрьме на 4 года.

В Сухопутных войсках отметили, что после получения повестки и прохождения ВЛК визит в ТЦК и СП является обязательным. Однако это не означает, что человек должен сразу же присоединиться к ВСУ.

За игнорирование повестки в период военного положения в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности, если речь идет о повестке для уточнения учетных данных или прохождении медкомиссии. За ее игнорирование предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен. Если лицу вручена "боевая" повестка и она не явилась к месту сбора, это может привести к лишению свободы сроком от 3 до 5 лет.