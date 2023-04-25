Ведь к тому времени в Украине реестр был исключительно "на бумаге". Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу, почему не стоит бояться Реестра и срочно удалять Дию с телефона.
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Что следует знать о Едином электронном реестре военнообязанных и призывниках
Юрист рассказал, что цель реестра – в цифровизации ведения учетных данных военнообязанных. То есть это позволит автоматизировать процесс получения информации о регистрации проживания лиц и сведения об их семейном состоянии или рождении детей.
Законодательством не определена и возможность вручения повесток онлайн, поэтому не нужно пугаться и срочно удалять мобильное приложение,
– рассказал Владислав Юрчак.
Он пояснил, что в настоящее время Единый государственный реестр призывников и военнообязанных и резервистов не включает в себя полную базу военнообязанных граждан. Ведь он действует относительно недавно, в то время как с 1991 года весь учет военнообязанных лиц был только в бумажном виде.
Более того, юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, что:
- на практике многие граждане вообще не состоят, или никогда не состояли на военном учете;
- закон Украины не определяет механизм получения повесток через Дию.
Поэтому по состоянию на сегодня вручение повесток в общественных местах и блокпостах необходимо учитывая ситуацию на фронте и постоянную потребность в ротации военнослужащих,
– заявил господин Юрчак.
Слухи о повестках в Дии: коротко
- В марте военный комиссар из Харьковщины Владимир Арап заявил, что якобы украинцам стоит ждать повесток в Дии. В Минцифры сразу же опровергли его слова. Там заявили, что через Дию военнообязанным не будут давать повестки.
- В начале апреля глава Минцифры Михаил Федоров объяснил, что рассылать повестки через мессенджеры невозможно, пока нет качественного реестра военнообязанных и к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона.
- Впоследствии представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что повестки в Дии будут, однако, не в краткосрочной перспективе. По его словам, речь идет о такой опции потенциально в будущем, но не на очень краткосрочную перспективу. То есть сейчас услуги нет ни в разработке, ни в планах.