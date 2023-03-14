Ситуацию прокомментировал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник. Он заявил, что Дия не имеет никакого отношения к реестру "Оберег", в котором есть данные о военнообязанных, пишет 24 Канал.

Смотрите также Как пройдет весенняя мобилизация-2023: все, что стоит знать об изменениях

Будут ли повестки через Дию

В комментарии NV Мстислав Баник заявил, что в Дии военнообязанным не будут предоставлять повестки.

У Дии повесток не будет. Относительно военного учета – данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберег", принадлежащем Минобороны. К Дии этот реестр не имеет никакого отношения, потому что Дия – это не реестр,

– заверил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре.

Более того, в Центре противодействия дезинформации объяснили, что резонансное заявление военкома не соответствует действительности. Мстислав Баник прокомментировал им, что:

есть установленный порядок выдачи повесток военнообязанным;

схема актуализирована и в вышедшей нормативке.

"Как видим, там вопрос Дие вообще не стоит", – заверил чиновник.

Что сказал военный комиссар из Харьковской области

Военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап заявил "Объективу", что реестр "Обериг" с базой мужчин от 18 до 60 лет скоро могут передать в Дию.

По его словам, сейчас эту базу "Обериг" набирают: "В скором будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре, его подвяжут к Дии".

Владимир Арап также сказал, что люди смогут даже получать повестки через Дию. Тогда, мол, вызовы в РТЦК будут производиться в электронном виде.

Что для военных введут в Дии