Ситуацію прокоментував керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік. Він заявив, що Дія не має жодного стосунку до реєстру "Оберіг", у якому є дані про військовозобов'язаних, пише 24 Канал.
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Чи будуть повістки через Дію
У коментарі NV Мстислав Банік заявив, що через Дію військовозобов'язаним не надаватимуть повістки.
У Дії повісток не буде. Щодо військового обліку – дані про військовозобов'язаних знаходяться у реєстрі "Оберіг", який належить Міноборони. До Дії цей реєстр не має жодного відношення, тому що Дія – це не реєстр,
– запевнив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри.
Ба більше, у Центрі протидії дезінформації пояснили, що резонансна заява військкома не відповідає дійсності. Мстислав Банік прокоментував їм, що:
- є встановлений порядок видачі повісток військовозобов'язаним;
- схема актуалізована і в тій нормативці, яка вийшла.
"Як бачимо, там питання Дії взагалі не стоїть", – запевнив посадовець.
Що сказав військовий комісар з Харківщини
- Військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування Володимир Арап заявив "Об'єктиву", що реєстр "Оберіг" з базою чоловіків від 18 до 60 років скоро можуть передати в Дію.
- За його словами, наразі цю базу "Оберіг" набирають: "У скорому майбутньому всі наші військовозобов'язані будуть в цьому реєстрі, його підв'яжуть до Дії".
- Володимир Арап сказав також, що люди зможуть навіть отримувати повістки через Дію. Тоді, мовляв, виклики до РТЦК здійснюватимуться в електронному вигляді.
Що для військових запровадять у Дії
- Ще у лютому 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростовував чутки щодо того, що у Дії запровадять нові сервіси, щоб відправляти повістки військовозобов'язаним. Ба більше, вони не працюють над цифровим військовим квитком для українців призовного віку.
- Проте у Дії має з'явитись електронний військовий квиток – це так зване цифрове посвідчення ветерана. Згідно з ним, ветерани матимуть можливість отримувати сервіси онлайн.
- За словами міністра, планують ще один проєкт, який стосується військової сфери, – трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК).
- Тоді Михайло Федоров пояснив: "Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях".