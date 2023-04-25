Після вручення повістки чоловік не прийшов до Бродівського військового комісаріату в зазначений день. Відтак, справа дійшла до суду.

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У Бродах засудили чоловіка, який не прийшов у військкомат

У вироку суду вказано, що в січні 2023 року працівники військкомату вручили жителю Бродів повістку. Однак, замість того, щоб прийти туди, чоловік просто проігнорував повістку, тобто ухилився від призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Його визначи винним та призначили покарання у вигляді 3 років в'язниці. Однак згодом суд звільнив жителя Бродів від повного ув’язнення з дворічним іспитовим терміном.

Зверніть увагу! За ігнорування повістки в період воєнного стану в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема, якщо йдеться про повістку для уточнення облікових даних або проходження медкомісії. За її ігнорування передбачений штраф від 1 700 до 3 400 гривень. Якщо особі вручено "бойову" повістку і вона не з’явилася до місця збору, це може призвести до позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

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