7 років для чиновниці Львівської міськради: СБУ ліквідувала нові "ухилянтські схеми"

Служба безпеки України викрила декілька нових "ухилянтських схем". Зокрема, через незаконний виїзд чоловіків призовного віку за кордон засудили чиновницю Львівської міської ради.

Окрім того, СБУ виявило схеми ухилення в Черкаській області та у Хмельницькому. Також ДБР викрило правоохоронця у Чернівецькій області.

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Що відомо про викриті схеми у Львові, Хмельницькому та на Черкащині

Служба безпеки України повідомила, що викрила три схеми ухилення від мобілізації, які діяли в Центрі та на Заході України. Зокрема, слідчі викрили очільницю райвідділу соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

За їхніми даними, посадовиця:

допомагала ухилянтам втекти за межі України;

тікали чоловіки призовного віку на підставі фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров'я;

щоб реалізувати оборудку, залучила своїх спільників з місцевої медико-соціальної експертної комісії.

Правоохоронці затримали посадовицю у серпні 2022 року "на гарячому" під час передачі клієнту "проплачених" ним фальшивих документів. На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України й призначив їй 7 років тюрми,

– розповіли слідчі.

Окрім того, військова контррозвідка СБУ затримала ще двох організаторок "схем для ухилянтів" в Хмельницькому та в Черкаській області. Там чоловікам призовного віку пропонували сприяти уникнути призову та надалі втекти до Євросоюзу за підробленими документами про "погане" здоров'я.

Коштували такі послуги 4 – 10 тисяч доларів. В СБУ зазначили, що сума залежала від терміновості підготовки фальшивки та виїзду за кордон. Через ці схеми правоохоронці затримали:

у Хмельницькому – працівницю місцевої аптеки, яка під час розмов з покупцями підшукувала охочих "ухилитися" від мобілізації. Далі зверталась до ексчоловіка, який працював в облвійськкоматі та підробляв документи для ухилянтів;

у Черкаській області – колишню працівницю місцевої лікарні в місті Городище, яка продавала фіктивні меддовідки про непридатність до служби. Щоб оформити документи, залучала своїх колишніх колег з військово-лікарської комісії.

СБУ викрили схеми ухилення від мобілізації в 3 областях / Фото Служби безпеки

ДБР викрило схему переправлення в Румунію

У Чернівецькій області Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця, який створив злочинну групу, щоб допомогти ухилянтам незаконно перетнути румунський кордон. Слідство розповіло, що він:

очолив злочинну схему та залучив до неї трьох цивільних знайомих;

знав про час та місце несення служби прикордонними нарядами;

на основі наявної інформації розробляв маршрут, по якому спільники проводили ухилянтів через кордон;

за переправлення одного ухилянта брали 4,5 – 5 тисяч євро, сума залежала від особистих домовленостей.

Члени групи підшукували охочих виїхати з України, збирали їх у Чернівцях, де чекали слушного часу для подальшого переправлення… Після повідомлення від правоохоронця з Чернівців, групу ухилянтів везли до обумовленого місця, звідки вони вночі здійснювали перехід кордону. У такий спосіб зловмисники змогли переправити до 10 військовозобов'язаних,

– повідомили в ДБР.

Вони викрили схему, коли наприкінці вересня 2023 року машину з одним фігурантом та п'ятьма "клієнтами" зупинили прикордонники.

"Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Інші учасники злочинної групи намагалися переховуватися від слідства, проте були викриті працівниками Бюро", – заявили в ДБР.

Тепер правоохоронця з трьома спільниками підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Якщо провину за статтею доведуть, то їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Правоохоронцю обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внести 500 тисяч гривень застави. Ще триває робота, щоб обрати запобіжний захід двом іншим учасникам групи.



Слідчі виявили нову схему на Буковині / Фото ДБР

Під час воєнного стану в Україні триває загальна мобілізація. Їх продовжили до 15 листопада 2023 року. З 24 лютого 2022 року воєнний стан та загальну мобілізацію продовжували сім разів.