Нарешті з рідними: у День Миколая Україна повернула додому 8 дітей

Україні вдалося створити справжнє диво на День Миколая для 8 дітей. Саме таку кількість неповнолітніх вдалося повернути додому, до рідних у це свято.

Попри проблеми у поверненні викрадених дітей додому, Україна крок за кроком рухається у цьому напрямку. Держава не зупиниться, поки всі вони не будуть з рідними.

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Діти нарешті вдома

Україні 6 грудня вдалося повернути додому четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років. Вже скоро вони возз’єднаються зі своїми родинами та зможуть відсвяткувати ці дні у обіймах рідних. Це стало можливим завдяки взаємодії у рамках плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Вдячні Державі Катар та ЮНІСЕФ за залученість до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на ТОТ,

– зазначив Андрій Єрмак.

Україні на свято вдалося повернути 8 дітей / Андрій Єрмак

Також очільник Офісу президента зазначив, що робота триватиме, допоки кожна викрадена дитина не буде повернута додому.

Повернення неповнолітніх