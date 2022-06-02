Україна де-факто вже стала частиною Євросоюзу, – Зеленський

Україна вже де-факто стала членом Європейського Союзу. Адже просто зараз відбувається співпраця на двосторонньому рівні та на рівні ЄС, який відповідає повноправному членству.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу й політиків Люксембургу, передає 24 канал. Він зазначив, що це доводить двосторонній захист між Україною то ЄС.

Читайте також: Мінус десятки мільярдів євро для Росії, – Зеленський подякував ЄС за погодження 6 пакету санкцій

Люксембург може допомогти Україні

І я вірю, що Люксембург, як держава засновник, підтримає спочатку кандидатство, а потім й членство України в Європейському Союзі. Впевнений, що ваші спеціалісти та компанії долучаться до програм відбудови України після війни, і це буде найбільш масштабний проєкт у Європі нашого покоління,

– сказав Зеленський.

Він додав, що інвестиційний та технологічний потенціал Люксембургу, вміння організувати міське життя добре відомі всім. Тож президент України висловив сподівання, що цей потенціал спрацює на користь обох народів.

Зеленський також запросив прем'єр-міністра відвідати Київ для детального обговорення співпраці між країнами і для виступу в українському парламенті.

Шлях України до ЄС після початку війни

28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. А 1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

8 квітня Україна отримала від ЄС опитувальник для отримання статусу кандидата на вступ. Його передала Володимирові Зеленському президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 18 квітня Україна його заповнила і передала на розгляд в ЄС.

Після цього почали висловлюватись противники надання Україні швидкого статусу кандидата в члени ЄС. Наприклад, міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг вважає, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі. Але більшість громадян ЄС (66%) бачить Україну частиною ЄС і готова її підтримувати.

Тепер Україна очікує на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС у червні. Після цього вона повинна провести реформи, які потрібні для повноправного членства. Це може зайняти роки, а то й десятиліття.

Варте уваги – Байден оголосив про нову допомогу для України: дивіться відео