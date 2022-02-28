Разом із Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем було підписано Спільну заяву.

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У документах ідеться про те, що Україна поважає цінності, закріплені у статті 2 Договору про Європейський Союз, і має честь подати заявку на членство відповідно до статті 49 цього Договору.

"Україна, заплативши таку величезну ціну за європейський вибір та безпеку Європи, буде в змозі пройти цей шлях",

– наголошується в документах.

Відео історичної миті підписання заяви на вступ до ЄС

Успіх європейської інтеграції України буде значним внеском у стабільність та безпеку Європейського континенту.