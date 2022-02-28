Вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем было подписано совместное заявление.

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Что предполагает документ

В документах говорится, что Украина уважает ценности, закрепленные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, и имеет честь подать заявку на членство в соответствии со статьей 49 настоящего Договора.

"Украина, заплатив такую ​​огромную цену за европейский выбор и безопасность Европы, будет в состоянии пройти этот путь",

– отмечается в документах.

Видео исторического момента подписания заявления на вступление в ЕС

Успех европейской интеграции Украины будет существенным вкладом в стабильность и безопасность Европейского континента. Украина будет просить рассмотреть заявку по специальной процедуре, то есть безотлагательно начать формальный процесс, что приведет к предоставлению нашему государству статуса кандидата на членство. Документы адресованы Эммануэлю Макрону, Президенту Франции, которая председательствует в Совете Европейского Союза, Шарлю Мишелю, Президенту Европейского совета, Урсуле фон дер Ляен, Президенту Европейской комиссии и Роберте Метсоли, Президенту Европейского парламента.

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