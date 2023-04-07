Україна до Рамадану пропонувала обміняти військовополонених мусульман: Росія відмовилась

Україна запропонувала Росії обміняти військовополонених, які сповідують іслам за принципом "всіх на всіх". Цю тему порушили з нагоди початку місяця Рамадану – священного для всіх мусульман.

Деталі розповіла радниця з комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна. Росія, за її словами, від такої пропозиції відмовилась.

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"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", – зазначила Зарівна.

Рамадан – місяць обов'язкового для мусульман посту, є одним з п'яти стовпів ісламу. Протягом місяця Рамадан правовірні мусульмани в денний час відмовляються від прийому їжі, пиття, куріння та інтимної близькості. Тривалість місяця становить 29 або 30 днів і залежить від місячного календаря. Піст починається з початку світанку (після ранкового азана) і закінчується після заходу сонця (після вечірнього азана).

Вона також розповіла, що ця ініціатива – одне з багатьох креативних рішень, до яких вдається українська переговорна сторона, щоб обміняти полонених.

Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших,

– додала Зарівна.

Загалом з 11 березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 39 обмінів. Всього звільнили 1993 людини, з них 184 жінки і 107 цивільних заручників.

Варто нагадати, що черговий обмін відбувся 3 квітня. Тоді додому з російського повернулися ще 12 українців. Окрім військовослужбовців, Україна повернула двох цивільних із села Липці Харківської області та Маріуполя. Росія утримувала їх як заручників.

У Координаційному штабі зазначають, що 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до Росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права.

Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п'ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані Росією міжнародні конвенції.