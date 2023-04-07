Украина в Рамадан предлагала обменять военнопленных мусульман: Россия отказалась

Украина предложила России обменять военнопленных, исповедующих ислам по принципу "всех на всех". Эту тему подняли по случаю начала месяца Рамадана – священного для всех мусульман.

Детали рассказала советница по коммуникациям руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заровна. Россия, по ее словам, от такого предложения отказалась.

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"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", – отметила Заровна.

Рамадан – месяц обязательный для мусульман поста, является одним из пяти столбов ислама. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от еды, питья, курения и интимной близости. Продолжительность луны составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после заката (после вечернего азана).

Она также рассказала, что эта инициатива – одно из многих креативных решений, к которым прибегает украинская переговорная сторона, чтобы обменять пленных.

Наша переговорная группа характеризует проактивную позицию. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно ища новые способы извлечь больше наших,

– добавила Заровна.

Всего с 11 марта 2022 года Координационный штаб по обращению с военнопленными провел 39 обменов. Всего уволили 1993 человека, из них 184 женщины и 107 гражданских заложников.

Следует напомнить, что очередной обмен состоялся 3 апреля. Тогда домой из русского вернулись еще 12 украинцев. Кроме военнослужащих, Украина вернула двух гражданских из села Липцы Харьковской области и Мариуполя. Россия удерживала их в качестве заложников.

В Координационном штабе отмечают, что 24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельны. Это отвечает требованиям международного гуманитарного права.

Государство-агрессорка решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные Россией международные конвенции.