Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись спровокувати масштабні відключення. Цього разу атаки виглядають скоординованими та спрямованими на підрив енергосистеми перед зимою.

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив в ефірі 24 Каналу, що Україна готова до дзеркальної відповіді на ці атаки. За його словами, удари по російських енергооб'єктах створять великі проблеми Кремлю та покажуть ефективність українських дронів.

Як Україна відповість на російські удари?

Україна неодноразово попереджала, що удари по власній енергосистемі не залишаться без відповіді. Приклади таких дій уже були – після обстрілів Харкова й Чернігова українські дрони вразили об'єкти у Бєлгородській області. Це демонструє готовність діяти симетрично та стримувати ворога його ж методами.

Україна прямо заявляла, що буде відповідати на прицільні атаки по енергетичній інфраструктурі, і ми вже показували це на прикладі Бєлгородської ТЕС,

– зауважив Ігор Чаленко.

Якщо росіяни продовжать масовані обстріли, удари в тилу противника лише посиляться. Україна показує, що здатна діяти асиметрично та зберігати стратегічну ініціативу навіть під тиском.

Україна готує дзеркальну відповідь Росії

Українська відповідь може стати повністю дзеркальною – удари по нафтопереробних заводах, енергогенерації та логістичних об'єктах Росії. Це не ескалація, а закономірна реакція на постійний енергетичний терор. Мета таких дій – зменшити здатність ворога вести війну та змусити його перекидати ресурси вглиб території.

Якщо складати два плюс два, то Flamingo вже летять територією Росії, а цілі зрозумілі у їхньому тилу,

– пояснив політолог.

Подібна стратегія вже має підтримку з боку США. Білий дім схвалює удари у відповідь, а Дональд Трамп, за словами Зеленського, підтримує цей підхід.

Яке озброєння може посилити удари по Росії?

Потенціал України для дій у глиб російської території зростатиме зі збільшенням кількості західного озброєння. Йдеться про ракети Tomahawk, JASM та нові дрони дальньої дії, здатні вражати цілі на сотні кілометрів. Навіть боєприпаси з невеликим зарядом можуть бути ефективними, якщо застосовувати їх масово.

Навіть ракети з невеликою бойовою частиною у 45 кілограмів у разі масового застосування зроблять великі проблеми Кремлю,

– зазначив Чаленко.

Україна розглядає кілька варіантів зміцнення своїх можливостей – від пришвидшення поставок ракет до інтеграції їх із F-16. Це дозволить створити постійну загрозу для російських об'єктів у тилу. Такі рішення формують новий рівень стримування, який змусить Кремль діяти обережніше.

